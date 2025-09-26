Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro

Impactantes datos tras el revuelo por el curso de nivelación de la Policía de San Juan . A pocos días de haber iniciado las capacitaciones a cien aspirantes de la fuerza, se conoció una serie de falencias detectadas. Entre las más preocupantes, afirmaron que varios egresados nunca tuvieron prácticas de tiro o no recordaban medidas básicas de seguridad de las armas.

“Muchos egresados no recordaban ni las medidas de seguridad del arma”, indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan. Por este motivo, dieron a conocer que brindarán instrucciones de manipulación de arma, para que actúen bajo un uso racional de la fuerza pública.

Además, al consultar a los aspirantes sobre el uso de las armas, muchos de ellos no se sentían seguros en manipularlas. ¿El motivo? Un importante número admitió no haber tenido prácticas de tiro desde hacía años, e incluso varios nunca habían disparado, aseguraron las fuentes oficiales.

El diagnóstico también reveló deficiencias en el área académica. Algunos aspirantes no contaban con los conocimientos mínimos de Lengua. “Detectamos casos en los que no sabían cómo redactar un acta por un choque”, ejemplificaron a este medio. Por este motivo, la actual carrera ahora contiene materias como alfabetización académica.

Según explicaron las fuentes, la pandemia impactó de lleno en la formación. "Hay chicos que cursaron en pandemia y dentro de esos 600, un montón no tiró ni una sola vez", describieron.

A ello se suma que la mayoría egresó hace más de cinco años y estuvo esperando alrededor de cuatro para poder ingresar a la fuerza, con lo cual quedaron desactualizados frente a los cambios normativos y los nuevos protocolos que hoy rigen el trabajo policial, sobre todo en coordinación con el Ministerio Público Fiscal.

El curso de nivelación, que comenzó el martes 16 de septiembre y se extenderá hasta el 20 de diciembre, apunta justamente a resolver estas falencias. La primera tanda incluye a 100 aspirantes, pero está previsto que en 2026 se dicten dos nuevas etapas de 100 cada una, hasta alcanzar a los 600 egresados que necesitan esta capacitación previa a su incorporación.

Cómo es el curso

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público informó esta semana que se pondrá en marcha un plan integral de actualización académica, técnica y práctica destinado a los diplomados en la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica de Cuyo.

Actualmente, más de 600 egresados completaron su formación y se encuentran en lista de espera para su incorporación a la Policía de la Provincia de San Juan. En muchos casos, han transcurrido más de tres años desde la finalización de sus estudios, lo que hace necesario reforzar y actualizar sus competencias para garantizar una preparación óptima al momento de prestar servicio a la comunidad.

El curso contempla tres grandes áreas de formación:

Formación General y Fundamentos: actualización socio-legal, normativa vigente y ética de la función policial.

Formación Específica: derecho penal y procesal, criminología, investigación criminal, gestión de conflictos y tecnologías de la información aplicadas a la seguridad.

Formación Práctica: manejo de armas y tiro, uso de DEIM-TASER, defensa personal, instrucción policial, simulación de escenarios críticos y práctica profesionalizante.

El dictado se extenderá por tres meses y estará a cargo de docentes del Instituto Superior de Formación Técnica en Seguridad Pública. Los llamados se harán en tandas de 100 cursantes, conforme a la capacidad de las instalaciones con la que dispone el Instituto.

La carrera policial es de alta demanda en San Juan. Una prueba de esto es lo que pasó a principios de este mes, cuando convocatoria para inscribirse en la Tecnicatura en Seguridad Pública de la Policía de San Juan superó todas las expectativas. Aunque la preinscripción estaba prevista para tres días, los 1200 cupos disponibles se completaron en apenas 10 horas.