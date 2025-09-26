Histórico: Jáchal implementa fibra óptica y tecnología satelital para acercar internet a toda la población

El departamento de Jáchal dio un paso histórico hacia la modernización tecnológica con el lanzamiento del programa “Jáchal Conectado”, que garantiza internet de alta velocidad para escuelas, espacios públicos, zonas rurales y eventos culturales.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El departamento de Jáchal lanzó oficialmente un programa de conectividad de alta velocidad a escuelas, espacios públicos, zonas rurales y eventos culturales, beneficiando a más de 25.000 vecinos.
El departamento de Jáchal dio un paso histórico hacia la modernización tecnológica con el lanzamiento del programa “Jáchal Conectado”, que garantiza internet de alta velocidad para escuelas, espacios públicos, zonas rurales y eventos culturales.
El acto oficial estuvo encabezado por el intendente Matías Espejo, acompañado por el coordinador de Gabinete, Arístobulo Tejada, y el coordinador del área Informática, Manuel Tabanick. Durante la presentación, se realizó una conexión en vivo con distintos puntos estratégicos del departamento, incluyendo el Mirador de Huaco, la Huerta de Huachi, La Ciénega y la Terminal de Ómnibus, demostrando la efectividad y alcance del sistema.
“Jáchal Conectado” combina fibra óptica de última generación y tecnología satelital Starlink para ofrecer conectividad de alta velocidad en todo el departamento. El programa beneficia directamente a más de 25.000 personas, incluyendo vecinos, estudiantes, docentes, turistas y personal municipal, y asegura soporte técnico 24/7 en todos los puntos activos.
"Hoy vivimos un hito histórico en materia de conectividad. Este proyecto nos permite fortalecer áreas fundamentales como educación, seguridad, salud, turismo y producción, enlazando comunidades que nunca antes habían tenido acceso a internet.”
Datos destacados del programa
45 puntos activos en todo el departamento (34 con fibra óptica y 13 satelitales).
Más de 18 km de fibra óptica desplegados y 13 antenas satelitales operativas.
Velocidades de 300 a 600 Mbps en fibra óptica; conexión satelital con ancho de banda ilimitado en zonas rurales.
Cobertura en escuelas, centros de atención comunitaria (CIC), espacios turísticos y culturales, plazas y comunidades rurales.
Antenas móviles y vehículos conectados disponibles para emergencias y eventos masivos.
El programa asegura inclusión digital y acceso a internet de calidad para toda la población, potenciando la educación, el turismo y la participación ciudadana. Entre los espacios conectados se destacan:
Anfiteatro Buenaventura Luna
Camping La Ciénega
Huerta de Huachi
Escuelas y anexos
Plazas y comunidades rurales
Con “Jáchal Conectado”, el departamento se consolida como un modelo provincial de innovación tecnológica, promoviendo desarrollo comunitario, inclusión digital y modernización de los servicios públicos.