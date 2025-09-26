viernes 26 de septiembre 2025

Una locura

El subibaja del ventarrón en San Juan: se vienen fuertes ráfagas mezcladas con cambios de temperaturas

Un especialista adelantó cómo será el viento anunciado para la tarde de este viernes y pronosticó cambios bruscos en el tiempo para los próximos días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vientos, calor, nubes y cambios de temperatura, en el pronóstico de San Juan para los próximos días.

Vientos, calor, nubes y cambios de temperatura, en el pronóstico de San Juan para los próximos días.

En medio de los pronósticos de distintos portales meteorológicos, del Servicio Meteorológico Nacional y de la Dirección de Protección Civil de la provincia, que emitieron alertas por fuertes vientos para la tarde de este viernes en San Juan (lo que incluso llevó a suspender las clases en algunos turnos), el climatólogo Germán Poblete dio detalles del fenómeno. Al mismo tiempo, adelantó que no será el único frente, sino que vendrá otro que traerá nuevas ráfagas y un vaivén en la temperatura.

“Esta tarde, alrededor de las 19, llegará el viento Sur, que tendrá una velocidad media de unos 40 km/h y ráfagas que rondarán los 70 km/h”, aseguró el especialista.

En ese contexto, explicó que el fenómeno se producirá por una perturbación bastante marcada en el Pacífico, la cual rozará la provincia, modificando el tiempo durante el fin de semana.

Como consecuencia, después de la temperatura máxima de este viernes, que rondará los 30 grados, la del sábado se ubicará en torno a los 23 grados, con una mínima de entre 8 y 10 grados.

Sin embargo, ya el domingo, el tiempo volverá a parecerse al de este viernes, con una mínima algo más baja, pero con una temperatura máxima que nuevamente rozará los 30 grados.

Pero después llegará otra sorpresa climática. “El lunes se presentará con una temperatura que rondará los 26 grados, aunque por la noche ingresará otra perturbación que traerá viento Sur con una velocidad promedio de 21 km/h. Como consecuencia, el martes será parecido al sábado”, indicó Poblete.

Teniendo en cuenta estos factores, el especialista señaló que el segundo día de la semana que viene se presentará nublado, con baja probabilidad de lloviznas aisladas y una temperatura máxima de 23 grados.

“Estos fenómenos que se van a dar no son inesperados, sino que son característicos de la primavera sanjuanina, que es muy inestable, tanto desde el punto de vista termodinámico como por la alternancia de vientos”, concluyó Poblete.

