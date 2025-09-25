jueves 25 de septiembre 2025

Tras una extensa investigación

Cayó la estafadora de Mercado Pago que usaba una aplicación trucha para engañar a comerciantes de Albardón

La sospechosa, de apellido Vega, fue detenida tras una investigación de la UFI Delitos Informáticos. Secuestraron celulares y otros elementos claves para la causa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
estafa en albardón

Durante varias semanas, distintos comerciantes de Albardón denunciaron haber sido engañados en sus propios negocios mediante pagos electrónicos que resultaron ser falsos. Las maniobras, que generaron gran preocupación entre los damnificados, llamaron la atención de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que inició una investigación formal.

Las pesquisas detectaron que la modalidad delictiva se repitió en varias zonas del departamento, principalmente en Campo Afuera, Villa San Martín y a lo largo de calle Nacional. Tras reunir pruebas suficientes, los investigadores identificaron a la presunta autora: una mujer de apellido Vega.

En las últimas horas, personal policial de la Comisaría 18ª logró detenerla y, durante el allanamiento en su vivienda, se incautaron celulares y otros objetos que podrían aportar información clave al expediente judicial.

De acuerdo a la investigación, la mujer habría utilizado aplicaciones falsas de pago, como versiones adulteradas de Mercado Pago y Naranja, para concretar las estafas.

Ahora resta que la detenida enfrente una audiencia judicial en la que el Ministerio Público Fiscal definirá las imputaciones en su contra.

