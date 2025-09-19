Abrió la puerta de su camioneta y tiró a una mujer policía que murió atropellada por un colectivo

Una mujer policía murió este jueves en Merlo tras un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 18 en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica.

La víctima, identificada como la teniente primero María Cecilia L., de 39 años, viajaba en moto junto a su pareja cuando fue golpeada por la puerta de una camioneta estacionada que se abrió sin mirar, perdió el control y terminó arrollada por un colectivo de la línea 504.

El hecho ocurrió frente a un comercio de cerámicas, donde una Ford Ranger gris se detuvo y su conductor, Miguel E., de 70 años, abrió la puerta del vehículo sin revisar el espejo retrovisor.

En ese instante pasaba la motocicleta Honda Wave 110 en la que circulaba la oficial. La moto impactó contra la puerta y se desestabilizó. La mujer cayó al asfalto en el carril contrario, donde circulaba el colectivo de la línea 504 de la empresa 216, conducido por Ramón M., de 54 años.

Pese a llevar casco reglamentario, la víctima murió en el acto. Su pareja resultó herida y fue trasladada al hospital Eva Perón.

La investigación judicial y las pericias

El caso quedó en manos del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, quien ordenó peritajes en el lugar y la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad. La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas” y tiene como imputados tanto al conductor de la camioneta como al chofer del colectivo.

Los tres vehículos involucrados fueron secuestrados para las pericias accidentológicas que permitirán determinar responsabilidades en la tragedia.