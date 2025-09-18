jueves 18 de septiembre 2025

Desde Casa Rosada aseguran que "están tratando de voltear al Presidente"

Fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que los legisladores en el Congreso buscan voltear al Presidente y “romper el equilibrio fiscal”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Quien se expresó en esos términos fue Luis Caputo, ministro de Economía, en su cuenta de X. “El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal”, comenzó escribiendo en una publicación realizada minutos antes de las 9 de la mañana.

Y continuó: “Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al Presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”. Este comentario no solo es por la ley de ATN que busca el reparto automático a las provincias del 1%, sino por el rechazo que se registró en la sesión de Diputados de ayer, ya que, de continuar en marcha ambas leyes, tendrán su impacto en las arcas del Estado.

Continuando con su descargo, Caputo detalló: “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, haciendo una clara mención a las elecciones próximas donde LLA se espera poder contar con más bancas de las que tienen en la actualidad, mientras que la oposición buscará hacerse más fuerte dentro del Congreso.

Cabe recordar que la sesión en el Senado será desde las 11 de la mañana, donde además de tratar el rechazo o no al veto presidencial sobre la ley de ATN, los legisladores tratarán la denominada “Ley Nicolás”, que busca evitar diagnósticos errados y mala praxis y que fue aprobada por Diputados en 2023.

En tanto, los diferentes bloques acordaron aprobar y girar a Diputados un dictamen que une dos proyectos del peronista disidente Romero para crear el “Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida Halladas con Vida o Fallecidas”, y para darle carácter de ley al sistema “Alerta Sofía”. Otro despacho que tendría aval sería el que agrava penas por accidentes viales, así como un par de convenios internacionales y un festival de declaraciones para contentar a diversos senadores.

