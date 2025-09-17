miércoles 17 de septiembre 2025

Este miércoles

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan

La Cámara de Diputados insistió con las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, dejando sin efecto los vetos presidenciales de Javier Milei en medio de fuertes movilizaciones frente al Congreso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-17 at 5.24.44 PM

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y a la declaración de Emergencia en Pediatría, vinculada al Hospital Garrahan.

En la votación sobre la emergencia pediátrica, 181 legisladores se pronunciaron a favor de insistir con la norma, 60 en contra y 1 se abstuvo. En el caso del financiamiento universitario, 174 diputados votaron por rechazar el veto, 67 lo respaldaron y 2 se abstuvieron.

El oficialismo de La Libertad Avanza, en alianza con el PRO, no alcanzó el tercio de votos necesario para sostener la decisión del presidente Javier Milei.

La sesión estuvo acompañada por manifestaciones frente al Congreso en apoyo a las universidades nacionales y al hospital pediátrico.

