Diputados sanjuaninos votaron 5 a 1 contra los vetos de Javier Milei

La Cámara de Diputados vivió una sesión extensa y cargada de tensión política al tratar los vetos presidenciales de Javier Milei. Con una amplia mayoría, se rechazaron las observaciones del Ejecutivo a dos normas clave: la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Pediatría.
El proyecto que declara la Emergencia en Pediatría obtuvo 181 votos afirmativos, 60 en contra y una abstención. Esta iniciativa busca reforzar el presupuesto de hospitales de referencia como el Garrahan y enfrentar la falta de profesionales e insumos en todo el sistema de salud infantil.
Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario alcanzó 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones. La medida fija un mínimo del 0,8% del PBI destinado a las universidades nacionales, con actualizaciones trimestrales por inflación y el reconocimiento de la autarquía financiera de estas instituciones.
Cómo votaron los diputados de San Juan
En ambos proyectos, los sanjuaninos se expresaron de manera idéntica:
-
A favor: Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica (Unión por la Patria), Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).
-
En contra: José Peluc (La Libertad Avanza).
Ahora, las dos leyes pasarán al Senado, donde se definirá en forma definitiva si quedan firmes o si prospera el veto presidencial.