miércoles 17 de septiembre 2025

Política

Diputados sanjuaninos votaron 5 a 1 contra los vetos de Javier Milei

Cinco legisladores de San Juan respaldaron la continuidad de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Pediatría, mientras que solo uno se inclinó por mantener los vetos del Presidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
diputados sanjuaninos

La Cámara de Diputados vivió una sesión extensa y cargada de tensión política al tratar los vetos presidenciales de Javier Milei. Con una amplia mayoría, se rechazaron las observaciones del Ejecutivo a dos normas clave: la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Pediatría.

El proyecto que declara la Emergencia en Pediatría obtuvo 181 votos afirmativos, 60 en contra y una abstención. Esta iniciativa busca reforzar el presupuesto de hospitales de referencia como el Garrahan y enfrentar la falta de profesionales e insumos en todo el sistema de salud infantil.

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario alcanzó 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones. La medida fija un mínimo del 0,8% del PBI destinado a las universidades nacionales, con actualizaciones trimestrales por inflación y el reconocimiento de la autarquía financiera de estas instituciones.

Cómo votaron los diputados de San Juan

En ambos proyectos, los sanjuaninos se expresaron de manera idéntica:

  • A favor: Walberto Allende, Ana Fabiola Aubone y Jorge Chica (Unión por la Patria), Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).

  • En contra: José Peluc (La Libertad Avanza).

Ahora, las dos leyes pasarán al Senado, donde se definirá en forma definitiva si quedan firmes o si prospera el veto presidencial.

