miércoles 17 de septiembre 2025

Mirá la insólita razón por la que Martín Menem estalló de furia contra un diputado peronista

A la hora de rechazar los vetos, el chaqueño Aldo Leiva hizo algo que hizo enojar mucho al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El diputado nacional de Unión por la Patria (UP), Aldo Leiva, protagonizó un momento de burla hacia el oficialismo en el momento de la votación por el rechazo a la ley de Emergencia Pediátrica, al ponerse una peluca y aclarar el sentido de su voto. La acción hizo enojar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que no dejó que el legislador terminara de pronunciarse.

Como suele pasar en varias de las votaciones, el legislador y ex combatiente de Malvinas suele dejar sin aclarar el sentido de su voto, para aprovechar esos minutos, para enviar algún mensaje. Eso mismo ocurrió esta tarde cuando la Cámara de Diputados votaba por la insistencia o no de la ley de Emergencia Pediátrica.

En el medio de la votación, que culminó con 181 votos a favor de la mantención del a normativa, 60 en contra y 1 abstención, el legislador se preparó con una peluca antes de ser interpelado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem. Entre risas, el resto de los diputados que se encontraban en el recinto comenzaron a girar de sus asientos para observar la humorada del legislador.

"Diputado Leiva, ¿positivo o negativo?", le preguntó Menem a Leiva, quien alcanzó a decir por su micrófono: "Por los niños y jóvenes de mi patria. Para decirle no a las coimas de Karina", en referencia al escándalo con los audios que involucraron a la secretaria general de la Presidencia con supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Luego de eso, el presidente de la Cámara le advirtió "no le voy a permitir" y muteó al legislador, tras aclarar que finalmente el voto del diputado era para insistir con la ley de Emergencia Pediátrica.

La peluca del legislador fue una clara referencia al presidente Javier Milei, a quien se lo apoda de ese modo, y también un señalamiento para el bloque conocido como "radicales con peluca" que responden el mandatario.

