miércoles 17 de septiembre 2025

Congreso de la Nación

La orreguista Picón destacó el compromiso de San Juan "con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad"

La diputada sanjuanina de Producción y Trabajo adelantó que rechazará los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Defendió el rol de la educación y destacó el esfuerzo de la provincia para sostener a docentes y estudiantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En una encendida intervención durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, la legisladora sanjuanina Nancy Picón (Producción y Trabajo) adelantó que votará en contra de los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, ambas frenadas por Javier Milei. “Vamos a insistir con las dos leyes”, aseguró, al remarcar que “la universidad es un espacio importante, un espacio de debate” y que “desde San Juan se lucha por la educación”.

Picón destacó el compromiso de la provincia para sostener el sistema educativo ante el recorte de fondos nacionales. “El gobernador Marcelo Orrego se hizo cargo del Fondo de Incentivo Docente y de Conectividad, porque desde Nación dejó de pagarse y los docentes lo necesitaban”, recordó. Y reforzó su argumento citando a Sarmiento: “En la tierra de Sarmiento, y como decía, ‘al fin y al cabo todos los problemas son de educación’, trabajamos convencidos de que si el pilar fundamental es la educación seguramente vamos a poder sacar este país y nuestra provincia adelante”.

En relación con la ley de emergencia pediátrica, que incluye recursos para el hospital Garrahan, la diputada ratificó que acompañará la insistencia parlamentaria para revertir el veto. “Sabemos de la importancia que tiene y, además, desde San Juan somos muy agradecidos de la manera en que reciben todos los médicos, pero en especial los residentes, a las familias sanjuaninas que por alguna necesidad asisten a este lugar”, subrayó.

Finalmente, Picón dejó en claro que el bloque oficialista provincial tiene prioridades que no negociará. “San Juan va a tener siempre como límite que, con la educación, con la discapacidad, los jubilados y con la universidad, siempre nuestro voto va a ser a favor, para acompañarlos, y nunca vamos a dejarlos de lado”, cerró.

