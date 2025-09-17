miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Partido de ida

De estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: River perdió con el Palmeiras y ahora irá por la heroica en Brasil

El Millonario reaccionó tarde en el Monumental y cayó 2-1 ante el conjunto paulista. La serie se definirá la próxima semana en San Pablo, donde los de Gallardo deberán revertir la desventaja.

Por Antonella Letizia
Palmeiras

River Plate tropezó en casa frente a Palmeiras y ahora deberá jugarse todo en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Monumental, el elenco brasileño mostró toda su jerarquía en la primera mitad y se adelantó con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque, dejando sin respuestas al conjunto local.

Lee además
con uno menos, river le gano 2-1 a estudiantes y volvio a la cima de su grupo
Liga Profesional

Con uno menos, River le ganó 2-1 a Estudiantes y volvió a la cima de su grupo
Nicolás Otamendi ve complicado volver a instalarse en Argentina.
Declaraciones

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

Con el marcador en contra y un rival que se plantó sólido atrás para cuidar la diferencia, los dirigidos por Marcelo Gallardo recién encontraron su mejor versión en el complemento. A pesar de generar varias aproximaciones, recién a los 88 minutos Lucas Martínez Quarta logró achicar la distancia con un cabezazo que encendió la ilusión.

El 2-1 final deja la llave abierta, aunque con la obligación del Millonario de ganar en el Allianz Parque para seguir soñando con las semifinales. El desquite será el miércoles próximo a las 21:30 (hora argentina) en San Pablo. Antes, River tendrá un compromiso por el Torneo Clausura, cuando el sábado a las 21:15 visite a Atlético Tucumán.

Temas
Seguí leyendo

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

Cuatro sanjuaninos preparados para disputar el mundial de trail en Canfranc

El sanjuanino Carlos Herrera sube al ring del Mocoroa, en una velada de box que promete

Vuelve la acción en el Palomar: arranca el Torneo Clausura de la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina

Con Desamparados-Peñarol como plato fuerte, así se jugará la Fecha 11 del Torneo Clausura

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡bailalo porque es cuarteto!: el loco amato vuelve a san juan y cantara en una popular cancha sanjuanina
Confirmado

¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave
En Capital

En San Juan, inauguraron el asfalto de una de las avenidas más famosas de la ciudad y en un tramo clave

En los jardines del Auditorio Juan Victoria se vivirá una nueva edición de la Feria Raíces este sábado, en la previa de la llegada de la primavera.
Agendalo

Se viene un sábado con feria de artesanías, música en vivo y patio de comidas en San Juan

Te Puede Interesar

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Por Walter Vilca
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Clima

Jueves en San Juan: sol pleno, calor creciente y noches suaves que invitan a salir

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Así fue la marcha federal en defensa de la Universidad Pública en San Juan
En fotos

Así fue la marcha federal en defensa de la Universidad Pública en San Juan

De estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: River perdió con el Palmeiras y ahora irá por la heroica en Brasil
Partido de ida

De estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: River perdió con el Palmeiras y ahora irá por la heroica en Brasil