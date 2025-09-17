De estar casi al borde del nocaut a seguir con vida: River perdió con el Palmeiras y ahora irá por la heroica en Brasil

River Plate tropezó en casa frente a Palmeiras y ahora deberá jugarse todo en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Monumental, el elenco brasileño mostró toda su jerarquía en la primera mitad y se adelantó con tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque, dejando sin respuestas al conjunto local.

Con el marcador en contra y un rival que se plantó sólido atrás para cuidar la diferencia, los dirigidos por Marcelo Gallardo recién encontraron su mejor versión en el complemento. A pesar de generar varias aproximaciones, recién a los 88 minutos Lucas Martínez Quarta logró achicar la distancia con un cabezazo que encendió la ilusión.

El 2-1 final deja la llave abierta, aunque con la obligación del Millonario de ganar en el Allianz Parque para seguir soñando con las semifinales. El desquite será el miércoles próximo a las 21:30 (hora argentina) en San Pablo. Antes, River tendrá un compromiso por el Torneo Clausura, cuando el sábado a las 21:15 visite a Atlético Tucumán.

