Poldeportivo

Cuatro sanjuaninos preparados para disputar el mundial de trail en Canfranc

Belén Sánchez, Andrea Názara, Franco Oro y Soledad Sánchez integran la selección argentina que correrá en España.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los cuatro runners sanjuaninos, integrantes de la selección argentina de trail, ya comenzaron la cuenta regresiva para disputar el Campeonato del Mundo de Mountain & Trail Running que se celebrará del 24 al 28 de septiembre en los impresionantes paisajes del Pirineo Aragonés, más precisamente en la localidad española de Canfranc.

Franco Oro, luego de su participación en el UTMB Mont Blanc, en Francia, se quedó en Europa para continuar con su preparación en España.

Belén Sánchez, que ya llegó a España, disputará el kilómetro vertical o Uphill, que implicará un recorrido de 6,5 kilómetros y 986 metros de desnivel positivo. Los corredores enfrentarán este reto partiendo desde el Hotel Santa Cristina y ascendiendo hasta la cima de Larraca, atravesando bosques de pino negro. La prueba se disputará el 25 de septiembre desde las cuatro de la mañana, hora argentina.

El 26 de septiembre será el turno de Classic y Junior U20, de manera que será de descanso para los sanjuaninos.

El sábado 27 de septiembre llegará el momento de competir para Soledad Sánchez, quien también ya está en tierras españolas y lo hará en la modalidad Short trail, replicando el maratón icónico de la Canfranc Canfranc, será uno de los recorridos más esperados. A lo largo de 44,5 kilómetros y 3700 metros de desnivel positivo, los corredores ascenderán hitos míticos como La Moleta y atravesarán la frontera con Francia desde las dos de la mañana hora argentina.

El domingo 28 será el turno de la distancia mayor, los 82 km del Long trail, que se pondrán en marcha a la una de la mañana, hora de nuestro país. Será el momento para que Franco Oro dispute su sexto mundial y Andrea Názara (viaja este viernes) el primero representando a la Argentina. Serán 5.700 metros de desnivel positivo y en el recorrido, los participantes cruzarán el Parque Nacional de los Pirineos Atlánticos.

