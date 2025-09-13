Con uno menos, River le ganó 2-1 a Estudiantes y volvió a la cima de su grupo

En un partido vibrante en La Plata, River Plate se impuso por 2-1 ante Estudiantes y recuperó la cima del Grupo B del Torneo Clausura. El Millonario debió sobreponerse a la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 39 minutos del primer tiempo, pero aun así sostuvo la ventaja y se llevó tres puntos clave antes de enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores .

Bochornoso Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

Declaraciones Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?

Los goles visitantes llegaron en la primera etapa: a los 6 minutos , Giuliano Galoppo abrió el marcador con un cabezazo potente tras un centro de Ignacio Fernández. Luego, a los 15 , el propio “Nacho” Fernández amplió la diferencia con una gran definición de derecha, validada por el VAR tras una revisión por posible mano.

Estudiantes lo buscó, pero no alcanzó

La expulsión de Martínez Quarta encendió la ilusión del Pincha, que tuvo chances claras en los pies de Edwuin Cetré y Cristian Medina, pero sin éxito ante Franco Armani y la defensa millonaria.

Recién sobre el final, a los 40 del complemento, Santiago Núñez logró descontar con un cabezazo, aunque no alcanzó para igualar el resultado. El equipo de Eduardo Domínguez ahora se enfocará en su duelo de Libertadores frente a Flamengo.