sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Liga Profesional

Con uno menos, River le ganó 2-1 a Estudiantes y volvió a la cima de su grupo

Galoppo y Nacho Fernández marcaron los goles del Millonario, que jugó gran parte del partido con 10 jugadores. Núñez descontó para el Pincha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un partido vibrante en La Plata, River Plate se impuso por 2-1 ante Estudiantes y recuperó la cima del Grupo B del Torneo Clausura. El Millonario debió sobreponerse a la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 39 minutos del primer tiempo, pero aun así sostuvo la ventaja y se llevó tres puntos clave antes de enfrentar a Palmeiras por la Copa Libertadores.

Lee además
Nicolás Otamendi ve complicado volver a instalarse en Argentina.
Declaraciones

Otamendi rompió el silencio: el día que le dirá adiós a la Selección Argentina y ¿se pone la pilcha de River?
batalla campal entre river y real madrid en el mundial de clubes sub 18: el sanjuanino quevedo salio expulsado
Bochornoso

Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

Los goles visitantes llegaron en la primera etapa: a los 6 minutos, Giuliano Galoppo abrió el marcador con un cabezazo potente tras un centro de Ignacio Fernández. Luego, a los 15, el propio “Nacho” Fernández amplió la diferencia con una gran definición de derecha, validada por el VAR tras una revisión por posible mano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1967016994164662380&partner=&hide_thread=false

Estudiantes lo buscó, pero no alcanzó

La expulsión de Martínez Quarta encendió la ilusión del Pincha, que tuvo chances claras en los pies de Edwuin Cetré y Cristian Medina, pero sin éxito ante Franco Armani y la defensa millonaria.

Recién sobre el final, a los 40 del complemento, Santiago Núñez logró descontar con un cabezazo, aunque no alcanzó para igualar el resultado. El equipo de Eduardo Domínguez ahora se enfocará en su duelo de Libertadores frente a Flamengo.

Temas
Seguí leyendo

Desamparados, el club que se fundó por alumnos de la escuela Enología y se convirtió en uno de los más populares por su rica historia del '60

El volante de River con raíces sanjuaninas sufrió una gravísima lesión y estará varios meses afuera de las canchas

Independiente cayó ante Banfield y Vaccari presentó su renuncia como DT

Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corre la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?

Doblete dorado para San Juan: Maribel Aguirre brilló en la contrarreloj de los JADAR

Tras un final dramático, Los Pumas le ganaron a Australia en el Rugby Championship

¡Muchaaachos!: la FIFA confirmó que Argentina es el país que más entradas pidió para el Mundial

Racing cortó la mala racha en el Cilindro y llega con aire a la Libertadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una por una, las carreras que tendra la temporada de ruta: ¿cuando se corre la vuelta a san juan y el giro del sol?
Ciclismo

Una por una, las carreras que tendrá la Temporada de Ruta: ¿cuándo se corre la Vuelta a San Juan y el Giro del Sol?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

De piquetera a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza
Movimientos

De "piquetera" a libertaria, la hija del líder de la Virgen de Fátima pasó a La Libertad Avanza

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa
Judiciales

Videos: la familia de Carolina Sastre, víctima de la tragedia en Ruta 40, sorprendida por los insólitos dichos de la defensa

Te Puede Interesar

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes
Fallo y polémica

La justicia restaurativa, el enfoque que piden que adopte la Liga Sanjuanina para las sanciones a los pibes

Por Luz Ochoa
Uno de los equipos mixtos que jugaron en Rufrano. 
Tendencia

San Juan y el boom de los mixtos en sus canchas: donde hombres y mujeres se encuentran desde otro punto

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera video
Salud y bienestar

Temporada de alergias: todo lo que hay que saber para no sufrir y disfrutar de la primavera