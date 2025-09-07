Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

El sanjuanino Emiliano Quevedo estaba viviendo un sueño jugando el Mundial de Clubes Sub 18 con River. Se había clasificado primero en su grupo y enfrentaba Real Madrid en cuartos de final.

Pésima noticia para el Millo El volante de River con raíces sanjuaninas sufrió una gravísima lesión y estará varios meses afuera de las canchas

Talento de exportación El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!

Los Millonarios eran favoritos, pero el partido terminó de la peor forma. River perdió y terminó el partido jugando con ocho jugadores. Hubo tres expulsados, entre ellos, el sanjuanino Emiliano Quevedo.

No fue la mejor de las jornadas para River que tuvo que dejar la competición tras este papelón. Hubo calentura al final y se fueron todos sobre el árbitro del partido.

Las acciones de las 3 rojas para los jugadores de River sub 18 vs el Real Madrid en las semis del mundial de clubes: pic.twitter.com/c2xa0b4F72 — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 7, 2025

El Trofeo Al-Andalus, como se conoce a este Mundial de Clubes Sub 18, reúne a 12 potencias de Europa, Sudamérica y África, entre ellas Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Palmeiras, Corinthians, River y Racing.