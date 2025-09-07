domingo 7 de septiembre 2025

Bochornoso

Batalla campal entre River y Real Madrid en el Mundial de Clubes Sub 18: el sanjuanino Quevedo salió expulsado

El partido entre el Millonario y el Merengue terminó de la peor manera. Los argentinos perdieron y terminaron jugando con 8 jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El sanjuanino Emiliano Quevedo estaba viviendo un sueño jugando el Mundial de Clubes Sub 18 con River. Se había clasificado primero en su grupo y enfrentaba Real Madrid en cuartos de final.

Los Millonarios eran favoritos, pero el partido terminó de la peor forma. River perdió y terminó el partido jugando con ocho jugadores. Hubo tres expulsados, entre ellos, el sanjuanino Emiliano Quevedo.

No fue la mejor de las jornadas para River que tuvo que dejar la competición tras este papelón. Hubo calentura al final y se fueron todos sobre el árbitro del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MrAsubio/status/1964591274805412003&partner=&hide_thread=false

El Trofeo Al-Andalus, como se conoce a este Mundial de Clubes Sub 18, reúne a 12 potencias de Europa, Sudamérica y África, entre ellas Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Palmeiras, Corinthians, River y Racing.

