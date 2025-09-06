El volante de River con raíces sanjuaninas sufrió una gravísima lesión y estará varios meses afuera de las canchas

El Superclásico de Reserva trajo una noticia amarga para River . Durante el primer tiempo del partido ante Boca, Giorgio Costantini -el volante con raíces sanjuaninas- , que había regresado a la consideración de Marcelo Escudero, tuvo que ser reemplazado debido a una lesión.

Horas más tarde, los estudios médicos confirmaron lo peor: el joven futbolista sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Inicialmente, había cierta cautela y se especulaba con que pudiera tratarse de un esguince, pero finalmente se confirmó la gravedad de la lesión.

La recuperación de Costantini demandará entre seis y ocho meses, siguiendo un camino similar al de Agustín Ruberto, quien todavía se encuentra en proceso de rehabilitación tras una rotura de ligamentos.

River no apurará su regreso, priorizando su reacondicionamiento completo antes de volver a las canchas.

De esta manera, Costantini podría estar listo para jugar nuevamente recién a partir de mayo de 2026, una noticia muy dura para el jugador, para el cuerpo técnico y para el club, que lo venía considerando como una pieza importante para el futuro.