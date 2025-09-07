El Mirasol, dueño del clásico pocitano

Este domingo se disputó la 9° fecha del Torneo Clausura del Fútbol Sanjuanino y el clásico pocitano tuvo a su ganador: Atenas derrotó 2-1 a Aberastain en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Atenas se impuso 2-1 a Aberastain en el clásico pocitano por la 9° fecha del Torneo Clausura. Todos los partidos se jugaron, salvo Colón-Marquesado, que se disputará el martes.
Este domingo se disputó la 9° fecha del Torneo Clausura del Fútbol Sanjuanino y el clásico pocitano tuvo a su ganador: Atenas derrotó 2-1 a Aberastain en el Estadio San Juan del Bicentenario.
Los goles del Mirasol fueron convertidos por Nicolás Olivera y Eduardo Bronvale, mientras que Paulo Garin descontó para Aberastain. El partido fue intenso y terminó con ambos equipos con un jugador menos por expulsión.
Al terminar el encuentro, el cuerpo técnico y los jugadores se metieron al campo de juego para celebrar el triunfo del clásico.
Rivadavia 2 - 1 Minero
Peñarol 3 - 1 Sarmiento
López Peláez 2 - 0 Carpintería
Trinidad 1 - 0 San Lorenzo
Nueve de Julio 1 - 3 Unión
Juventud Zondina 3 - 0 Alianza
Villa Obrera 0 - 1 Árbol Verde
Todos los encuentros se jugaron este domingo, con excepción de Colón-Marquesado, que se disputará el próximo martes.