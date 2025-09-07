El Mirasol, dueño del clásico pocitano

Este domingo se disputó la 9° fecha del Torneo Clausura del Fútbol Sanjuanino y el clásico pocitano tuvo a su ganador: Atenas derrotó 2-1 a Aberastain en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Tremendo Polémica en el clásico pocitano: una bandera de Atenas generó enojo en la tribuna de Aberastain

Orgullo sanjuanino Della Motta y Peralta se consagraron campeones en la sexta fecha del Zonal Cuyano en el Villicum

Los goles del Mirasol fueron convertidos por Nicolás Olivera y Eduardo Bronvale, mientras que Paulo Garin descontó para Aberastain. El partido fue intenso y terminó con ambos equipos con un jugador menos por expulsión.

Al terminar el encuentro, el cuerpo técnico y los jugadores se metieron al campo de juego para celebrar el triunfo del clásico.

Otros resultados de la fecha

Rivadavia 2 - 1 Minero

Peñarol 3 - 1 Sarmiento

López Peláez 2 - 0 Carpintería

Trinidad 1 - 0 San Lorenzo

Nueve de Julio 1 - 3 Unión

Juventud Zondina 3 - 0 Alianza

Villa Obrera 0 - 1 Árbol Verde

Todos los encuentros se jugaron este domingo, con excepción de Colón-Marquesado, que se disputará el próximo martes.