domingo 7 de septiembre 2025

Fútbol local

El Mirasol, dueño del clásico pocitano

Atenas se impuso 2-1 a Aberastain en el clásico pocitano por la 9° fecha del Torneo Clausura. Todos los partidos se jugaron, salvo Colón-Marquesado, que se disputará el martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-07 at 6.48.32 PM

Este domingo se disputó la 9° fecha del Torneo Clausura del Fútbol Sanjuanino y el clásico pocitano tuvo a su ganador: Atenas derrotó 2-1 a Aberastain en el Estadio San Juan del Bicentenario.

image

Los goles del Mirasol fueron convertidos por Nicolás Olivera y Eduardo Bronvale, mientras que Paulo Garin descontó para Aberastain. El partido fue intenso y terminó con ambos equipos con un jugador menos por expulsión.

Al terminar el encuentro, el cuerpo técnico y los jugadores se metieron al campo de juego para celebrar el triunfo del clásico.

Otros resultados de la fecha

  • Rivadavia 2 - 1 Minero

  • Peñarol 3 - 1 Sarmiento

  • López Peláez 2 - 0 Carpintería

  • Trinidad 1 - 0 San Lorenzo

  • Nueve de Julio 1 - 3 Unión

  • Juventud Zondina 3 - 0 Alianza

  • Villa Obrera 0 - 1 Árbol Verde

Todos los encuentros se jugaron este domingo, con excepción de Colón-Marquesado, que se disputará el próximo martes.

