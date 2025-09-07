lunes 8 de septiembre 2025

SMN

San Juan arranca la semana con temperaturas templadas y sin lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en San Juan una jornada despejada, sin lluvias y con máximas de hasta 23°C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

Este lunes en San Juan se espera una jornada estable, con cielo despejado y sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 23°C. El viento se presentará con intensidades leves a moderadas, entre 0 y 22 km/h, con dirección predominante del sur y sudeste.

Así, el inicio de semana estará marcado por condiciones de tiempo estables y temperaturas templadas en la provincia.

Temas
SMN

