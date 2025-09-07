El sanjuanino Nicolás Tivani gritó campeón en Portugal

El ciclista argentino Nicolás Tivani , integrante del equipo Aviludo-Louletano-Loulé, se consagró campeón del Gran Premio del Jornal de Notícias en Portugal, tras completarse la novena y última etapa de la competencia.

Crack en tierras lusas Nicolás Tivani vuela en Europa: ganó una nueva etapa y es líder de la General en Portugal

En la jornada de cierre, disputada en Vila Nova de Famalicão , el triunfo parcial quedó en manos del portugués Francisco Campos (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), quien se impuso en un sprint reducido entre quince corredores. Lo acompañaron en el podio del día João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) y Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar).

Tivani, de 29 años, culminó la general con una ventaja de 42 segundos sobre el español Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista), que fue segundo, y de 44 segundos sobre el local Pedro Silva (Anicolor-Tien21), quien completó el podio y se convirtió en el mejor portugués clasificado.

El sanjuanino dejó su huella en el campeonato al ganar cuatro de las nueve etapas, confirmando un 2025 brillante para su carrera. En lo que va de la temporada, se quedó con la Volta a San Juan, conquistó dos etapas en la Volta a Portugal, sumó la clasificación por puntos y la de montaña en la Volta al Algarve, y alcanzó segundos puestos en las Carreras Nacionales Argentinas en Ruta, la Volta al Alentejo y el Troféu Internacional da Arrábida.

Con este título, Tivani sucede al portugués Frederico Figueiredo en el palmarés del prestigioso Gran Premio, confirmándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional.