Polémica en el clásico pocitano: una bandera de Atenas generó enojo en la tribuna de Aberastain

El clásico entre Aberastain y Atenas, disputado este domingo y que finalizó 2-1 a favor del Mirasol, tuvo un episodio polémico que llamó la atención de las autoridades y del público presente.

Durante el encuentro, los hinchas de Atenas desplegaron una bandera considerada agresiva, que aludía a un hombre con la camiseta de Atenas abusando de una mujer con la camiseta de Aberastain.

La imagen generó indignación entre los espectadores que se encontraban en la platea, quienes reaccionaron protestando y manifestando su descontento ante las autoridades del estadio.

