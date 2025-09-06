A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.

Lo que debía ser una charla pedagógica por la situación de una estudiante que iba a quedar libre en una escuela secundaria de Santa Lucía se desmadró cuando apareció la madre de la alumna y enfrentó a la directora . Volaron trompadas y hasta agarraron a mechonazos a la docente en medio de la reunión y ante la mirada estupefacta de otros profesionales, que no pudieron frenar a tiempo la trifulca.

En Capital Acusaron a una escuela de Desamparados por un caso de bullying y Educación tomó cartas en el asunto

Comisaría 29° Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

El caso trascendió el viernes último, pero en un principio las informaciones daban cuenta de un incidente menor. Por el contrario, el episodio ocurrido ese día cerca de las 16 en la Escuela 25 de Mayo, situada en calle Paraguay, en San Juan Capital, convirtió la oficina de la secretaría del colegio en un ring de boxeo por algunos minutos. Es que la mamá de la estudiante habría dicho que la directora también las agredió, en especial a la chica de 17 años.

Hay dos versiones sobre lo sucedido, aclaró un funcionario policial. Lo cierto es que la madre, cuyas iniciales son M.G. y tiene 55 años, fue detenida por los policías de la Comisaría 29ª de Santa Lucía y puesta a disposición del fiscal de turno de Flagrancia, bajo la supervisión de la fiscal Virginia Branca. Actualmente se encuentra alojada en la Comisaría 5ª por los cargos de lesiones leves y daños, mientras que ya se presentó su defensora, la abogada María Filomena Noriega, informó fuentes judiciales.

Captura de pantalla 2025-09-06 194358 Los incidentes ocurrieron en una escuela de Capital, jurisdicción de la Comisaría 29na.

La adolescente también quedó demorada y las autoridades judiciales ordenaron trasladarla a un Centro de Admisión y Derivación (CAD), un edificio dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia que trata y contiene a menores con problemas de conducta y conflictos con la Ley, aclararon.

El conflicto se originó a raíz de que la estudiante estaba al borde de quedar libre por la cantidad de faltas acumuladas. Por ese motivo, la directora organizó una reunión en la secretaría con el personal del Gabinete Pedagógico para informarle de la situación. Según la denuncia, cuando iba a comenzar la charla, la adolescente caminó hasta la puerta y la abrió.

Ahí entró la madre, sin siquiera presentarse, y empezó a increpar a la directora. En ese alboroto le lanzó una trompada en el rostro a la docente y le hizo saltar los anteojos. A esa escena de pugilato le siguió otra peor, siempre según la denuncia: la alumna también se sumó a la golpiza y la tomó de los cabellos. Fue tal la furia con que la tironeó que literalmente le arrancó unos mechones, describieron.

detenida mujer La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.

No contentas con eso, a los golpes tiraron al piso a la directora, todo frente al personal de la secretaría que miraba atónito las violentas escenas e intentaba frenar la agresión. Uno de los profesionales corrió a pedir ayuda e intervino el personal policial apostado en una casilla ubicada a metros del establecimiento escolar. En esos momentos, los uniformados detuvieron a M.G. y solicitaron la colaboración del 102 para trasladar a la estudiante, informaron fuentes judiciales y policiales. Además, señalaron que la directora fue asistida por médicos porque presentaba lesiones en un pómulo y la nariz, y le examinaron el cuero cabelludo.

Lo que se conoce hasta el momento surgió de lo aportado por la directora, pero la madre de la estudiante habría dicho que la chica sufrió maltratos verbales por parte de las autoridades y que reaccionó violentamente porque la docente también las agredió.