Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Un sanjuanino fue víctima de un brutal robo en la madrugada de este domingo en Capital. Le sacaron absolutamente todo lo que tenía en el interior y el le echó la culpa a los “trapitos”. Aseguró que le pagó, que le confió el auto y cuando salió se topó con la imagen desagradable de su auto destrozado.

“Nunca le paguen por adelantado a los cuidacoches. El daño que te hacen”, comenzó su video el joven. Luego explica que le saca todo el equipo de música.

“El daño que te hacen, nunca le paguen por adelantado al cuidacoches. Acuérdense”, finalizó. La coincidencia de este hecho, es que los “trapitos” no estaban a la salida. Todos se habían ido, por tal razón la sospecha está con ellos.

El auto, con todas las puertas destrozadas y el interior irreconocible fue trasladado a la comisaría 3ra. La denuncia ya se radicó y se investiga a fondo.