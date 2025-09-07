domingo 7 de septiembre 2025

Impactante

Le vaciaron el auto a un joven en Capital y le echó la culpa a los cuidacoches: "No le paguen antes"

Los “trapitos” que estaban cuidando los vehículos desaparecieron. El Fiat 1 quedó sin nada de valor. Le llevaron todo el equipo de sonido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo

Un sanjuanino fue víctima de un brutal robo en la madrugada de este domingo en Capital. Le sacaron absolutamente todo lo que tenía en el interior y el le echó la culpa a los “trapitos”. Aseguró que le pagó, que le confió el auto y cuando salió se topó con la imagen desagradable de su auto destrozado.

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
“Nunca le paguen por adelantado a los cuidacoches. El daño que te hacen”, comenzó su video el joven. Luego explica que le saca todo el equipo de música.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un sanjuanino fue víctima de un brutal robo en la madrugada de este domingo en Capital Le sacaron absolutamente todo lo que tenía en el interior y el le echó la culpa a los “trapitos”. Aseguró que le pagó, que le confió el auto y cuando salió se topó con la imagen desagradable de su auto destrozado. “Nunca le paguen por adelantado a los cuidacoches. El daño que te hacen”, comenzó su video el joven. Luego explica que le saca todo el equipo de música. “El daño que te hacen, nunca le paguen por adelantado al cuidacoches. Acuérdense”, finalizó. La coincidencia de este hecho, es que los “trapitos” no estaban a la salida. Todos se habían ido, por tal razón la sospecha está con ellos. Más detalles en @tiempodesanjuan #inseguridad #robo"

“El daño que te hacen, nunca le paguen por adelantado al cuidacoches. Acuérdense”, finalizó. La coincidencia de este hecho, es que los “trapitos” no estaban a la salida. Todos se habían ido, por tal razón la sospecha está con ellos.

El auto, con todas las puertas destrozadas y el interior irreconocible fue trasladado a la comisaría 3ra. La denuncia ya se radicó y se investiga a fondo.

