Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

El cuerpo de Sebastián Martiré, martillero público de 47 años, fue encontrado con heridas cortopunzantes en su oficina de Capital, según se conoció este viernes. La justicia investiga la causa de la muerte, aunque todo indicaría que se habría autoinfligido las lesiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sebastian martire san juan inmobiliaria martillero publico (1)

La Justicia sanjuanina investiga la muerte de Sebastián Martiré, un martillero público de 47 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su oficina ubicada en calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en Capital. El hallazgo se produjo la mañana del viernes, cuando su padre acudió al lugar junto a un cerrajero para abrir la puerta del local, que estaba cerrada desde la tarde del jueves.

En redes sociales, amigos de Martiré expresaron su pesar por la pérdida. Una de ellas escribió: “Que encuentres la paz que buscabas, amigo! Así te recordaré siempre, Pela. Con una sonrisa! Vuela alto”.

Según informó el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI Delitos Especiales, en la escena se encontraron múltiples heridas cortopunzantes y gran cantidad de sangre, pero no hay indicios de la participación de terceros. La víctima estaba junto a un cuchillo, y no se registraron faltantes en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia y determinar oficialmente la causa de la muerte.

Vecinos del edificio contaron que Martiré vivía recientemente con su padre y que la última vez que fue visto estaba a las 14:00 horas del jueves. Asimismo, informaron que días antes había comunicado que dejaría de administrar el complejo de departamentos donde tenía su oficina, tarea que pasaría a otra persona.

