Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Este domingo en la madrugada, minutos antes de las 3 horas, se produjo un violento siniestro vial entre dos autos. El mismo ocurrió por Avenida Libertador al 7000 Oeste, en la localidad de Marquesado, en Rivadavia.

Comisaría 6° Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

A primera hora no se supo nada del siniestro, pero horas después una alta fuente policial confirmó a este diario que en uno de los vehículos involucrados lo conducía un menor y lo acompañaba otro, ambos de 17 años.

En el otro vehículo iban tres personas. La conductora estaba trabajando para una aplicación, precisamente, de Uber. Ella estaba trasladando a dos personas.

Se desconoce el estado de salud de los mismos, pero no habría fallecidos dijeron. Los menores fueron los más perjudicados, ya que el auto quedó dado vuelta.