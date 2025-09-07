domingo 7 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

El siniestro ocurrió por Avenida Libertador. En el auto donde iban los menores, ambos de 17 años, terminó dado vuelta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque 2

Este domingo en la madrugada, minutos antes de las 3 horas, se produjo un violento siniestro vial entre dos autos. El mismo ocurrió por Avenida Libertador al 7000 Oeste, en la localidad de Marquesado, en Rivadavia.

Lee además
fuerte choque entre dos motos en rawson
Siniestro vial

Fuerte choque entre dos motos en Rawson
un terrible choque entre una camioneta y una moto en rawson dejo a un hombre gravemente lesionado
Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

A primera hora no se supo nada del siniestro, pero horas después una alta fuente policial confirmó a este diario que en uno de los vehículos involucrados lo conducía un menor y lo acompañaba otro, ambos de 17 años.

En el otro vehículo iban tres personas. La conductora estaba trabajando para una aplicación, precisamente, de Uber. Ella estaba trasladando a dos personas.

Se desconoce el estado de salud de los mismos, pero no habría fallecidos dijeron. Los menores fueron los más perjudicados, ya que el auto quedó dado vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1964744770334667211&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Dolor por la docente jubilada que murió en el choque de Ruta 40

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Video: tras un choque, una fila interminable en la Circunvalación

Terrible choque entre un tren y un camión en el ingreso de Media Agua

Una mujer y su hija perdieron todo tras un incendio en 25 de Mayo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio la mujer que termino quemada en el incendio de la panaderia en rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La supuesta agresora se encuentra detenida en una comisaría de Santa Lucía, a disposición de un fiscal de Flagrancia.
Escándalo en Capital

A las trompadas y mechonazos: así fue la paliza de una mamá y una alumna a la directora de una escuela

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el frío? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor
Mirá el video

Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Foto ilustrativa.
B° San Ricardo

Cambiaba una garrafa en una panadería de Rawson, hubo un escape de gas y todo terminó en un incendio: dos personas resultaron heridas

Te Puede Interesar

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente
Este domingo

Conmoción en el hockey sobre patines: un joven jugador de UVT sufrió un grave accidente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una mujer y su hija perdieron todo tras un incendio en 25 de Mayo
Piden ayuda

Una mujer y su hija perdieron todo tras un incendio en 25 de Mayo

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires video
Imperdible

Del fiscal detenido al votante que salió corriendo: las perlitas de las elecciones en Buenos Aires

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson
Este domingo

Murió la mujer que terminó quemada en el incendio de la panadería en Rawson

El loteo Valle del Sol es de gran tamaño y se ubica en las inmediaciones de otro gigante: el barrio Valle Grande. Juntos inyectan un gran flujo poblacional a la zona que antes era de fincas.  video
El drone de Tiempo

Desde arriba, cómo se ve el loteo para clase media del IPV que asoma como una nueva micro ciudad en Rawson