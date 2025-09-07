Fuerte choque entre dos autos en Rivadavia: uno de los vehículos era manejado por un menor

Este domingo en la madrugada, minutos antes de las 3 horas, se produjo un violento siniestro vial entre dos autos. El mismo ocurrió por Avenida Libertador al 7000 Oeste, en la localidad de Marquesado, en Rivadavia.
El siniestro ocurrió por Avenida Libertador. En el auto donde iban los menores, ambos de 17 años, terminó dado vuelta.
A primera hora no se supo nada del siniestro, pero horas después una alta fuente policial confirmó a este diario que en uno de los vehículos involucrados lo conducía un menor y lo acompañaba otro, ambos de 17 años.
En el otro vehículo iban tres personas. La conductora estaba trabajando para una aplicación, precisamente, de Uber. Ella estaba trasladando a dos personas.
Se desconoce el estado de salud de los mismos, pero no habría fallecidos dijeron. Los menores fueron los más perjudicados, ya que el auto quedó dado vuelta.