Video: tras un choque, una fila interminable en la Circunvalación

Un accidente de tránsito interrumpió la tarde de este jueves en la Avenida de Circunvalación, en Santa Lucía, provocando un caos vehicular. El siniestro involucró a una moto y un auto.
jueves 28 de agosto 2025
El siniestro vial sucedió durante la tarde de este jueves dentro del anillo. Por este motivo, hubo caos vehicular en la zona.
Una persona sufrió heridas y fue trasladada en ambulancia hacia un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no precisaron las causas del choque ni la identidad del motociclista.
El hecho generó que un carril quedara parcialmente bloqueado, formando una fila interminable de autos y camionetas entre San Lorenzo y Necochea.