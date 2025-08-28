Video: tras un choque, una fila interminable en la Circunvalación

Un accidente de tránsito interrumpió la tarde de este jueves en la Avenida de Circunvalación, en Santa Lucía, provocando un caos vehicular. El siniestro involucró a una moto y un auto.

Una persona sufrió heridas y fue trasladada en ambulancia hacia un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no precisaron las causas del choque ni la identidad del motociclista.

El hecho generó que un carril quedara parcialmente bloqueado, formando una fila interminable de autos y camionetas entre San Lorenzo y Necochea. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961157144046133253&partner=&hide_thread=false Congestión en la Circunvalación tras un choque pic.twitter.com/m2laBJ75T0 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 28, 2025

