miércoles 27 de agosto 2025

Jimena Barón reveló que su niñera será madrina de Arturo y conmovió a sus seguidores

La artista sorprendió en sus redes al revelar quién será la madrina de su hijo y mostrar el momento en que compartieron la noticia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jimena Barón emocionó al compartir en las redes el momento en el que le anunció a su niñera que será madrina de su hijo Arturo.

Jimena Barón emocionó al compartir en las redes el momento en el que le anunció a su niñera que será madrina de su hijo Arturo.

Para Jimena Barón, las redes sociales son un medio para compartir su vida y la de su familia. Últimamente, suele mostrar los momentos más destacados de la crianza de su hijo Arturo y su nuevo proceso en la maternidad. Este martes, la cantante usó este medio para hacer una relevación y compartir un emotivo momento: bautizará a su bebé y la niñera será la madrina.

En el video se puede ver el momento en que Momo, su hijo mayor, hace de cómplice consultando a jimena: “¿Cuándo es el bautismo?”. A lo que ella responde: “El mes que viene. Estamos tratando de conseguir el lugar”.

“A mí me dijeron que la madrina es como la mamá, me gustaría que sea Mari”, agregó Jimena, lo que dejó en shock a la niñera. “Mentira, me estás cargando. ¿En serio?”, sostuvo María. “Nadie cuida a mis hijos como vos”, le respondió Barón. “Ay mi vida. Ay chiquito. Gracias, gracias, gracias”, cerró María, a pura emoción.

El posteo de Jimena Barón en sus redes

“Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”, comenzó escribiendo Jimena a través de un emotivo en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”. En las imágenes se puede ver como la cantante le “tendió” una trampa a María, contando del bautismo de su bebé, para al final, contarle que iba a ser la madrina.

La propuesta causó ternura en las redes y el momento se hizo viral rápidamente.

