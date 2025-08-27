Un insólito hecho se produjo durante la tarde de este miércoles en Pocito , cuando personal de Bomberos Voluntarios apagaba un incendio y, a pocos metros, vecinos de la zona iniciaban otro, lo que despertó la indignación de quienes allí trabajaban.

Imágenes sensibles Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

El hecho sucedió en inmediaciones de Mendoza y Calle 14, donde los uniformados acudieron al rescate por el fuego que se había extendido en los pastizales y que ponía en peligro las viviendas de los alrededores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960842567743930835&partner=&hide_thread=false Insólito: mientras bomberos apagaban un incendio, vecinos de Pocito iniciaban otro a pocos metros pic.twitter.com/d3pqSjSCZ9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 27, 2025

Además, a escasos metros del foco de incendio que pudo ser sofocado está instalado un aserradero, por lo que la situación encendió las alarmas. Sin embargo, la tarea de los bomberos al servicio de su comunidad extinguió los peligros.

Acorde manifestaron fuentes allegadas al despliegue, durante el martes también se registraron incendios intencionales que obligaron a los bomberos a actuar. Fue por esa razón que, desde el cuerpo voluntario dejaron entrever la necesidad de generar consciencia, dados los riesgos que representan las llamas cuando se vuelven incontrolables.