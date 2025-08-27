miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Insólito: mientras bomberos apagaban un incendio, vecinos de Pocito iniciaban otro a pocos metros

El hecho se registró en inmediaciones de Mendoza y Calle 14, donde el fuego se extendió en pastizales y los Bomberos Voluntarios del departamento acudieron al rescate. Sin embargo, la inconsciencia de algunos caldeó los ánimos en el lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
9950f1d3-82b9-4146-a7b7-6b332684e24e

Un insólito hecho se produjo durante la tarde de este miércoles en Pocito, cuando personal de Bomberos Voluntarios apagaba un incendio y, a pocos metros, vecinos de la zona iniciaban otro, lo que despertó la indignación de quienes allí trabajaban.

Lee además
hombre comido por los perros en pocito: la macabra escena con la que se encontro la policia
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
macabro hallazgo en pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

El hecho sucedió en inmediaciones de Mendoza y Calle 14, donde los uniformados acudieron al rescate por el fuego que se había extendido en los pastizales y que ponía en peligro las viviendas de los alrededores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1960842567743930835&partner=&hide_thread=false

Además, a escasos metros del foco de incendio que pudo ser sofocado está instalado un aserradero, por lo que la situación encendió las alarmas. Sin embargo, la tarea de los bomberos al servicio de su comunidad extinguió los peligros.

Acorde manifestaron fuentes allegadas al despliegue, durante el martes también se registraron incendios intencionales que obligaron a los bomberos a actuar. Fue por esa razón que, desde el cuerpo voluntario dejaron entrever la necesidad de generar consciencia, dados los riesgos que representan las llamas cuando se vuelven incontrolables.

0f740f73-f09b-4941-9276-bbe321d1f09d

Temas
Seguí leyendo

Importante robo de materiales en una empresa constructora en Pocito

Rompieron un colectivo a piedrazos en Pocito y una niña terminó herida

Video: batalla campal entre jóvenes tras un cumpleaños en Pocito

Temor y rápido accionar de los Bomberos, por un incendio que puso en riesgo viviendas

Buscaban objetos robados y se toparon con 22 plantas de marihuana en Pocito

Una joven denunció que un moto Uber se quedó con un envío de $200 mil y objetos personales

El plan para que las tortitas jachalleras y el tomaticán sean de alto rango provincial

Destino fatal: la pocitana que murió en un tacho de agua

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
macabro hallazgo en pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

Josemaría será una mina de más escala y usará más del doble de agua prevista.
Futura mina de cobre sanjuanina

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"