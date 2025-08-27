miércoles 27 de agosto 2025

Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Persona policial se encuentra trabajando en el lugar. La primera información es que se habrían encontrado con los huesos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-27 at 11.00.56

La policía de la provincia se encuentra trabajando en una aterradora escena. En la mañana de este miércoles encontraron a una persona siendo comida por los perros.

Ahora mismo en el lugar se encuentra trabajando personal de comisaría jurisdiccional, la Policía Ecológica y Medio Ambiente. Con la primera información brindada por los investigadores, en el lugar se encontraron restos óseos de la persona que estaba siendo devorada por estos animales.

Los vecinos comentaron que hace mucho no veían al hombre que vivía en esa casa y que todos lo ubican como "El Cafetero". Otro de los datos que dieron a este diario, es que los policías se encontraron con el cráneo, una mandíbula, entre otros.

Los primeros policías no pudieron entrar, ya que los perros estaban desbordados. Al lugar llegó personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y pudo controlar a los perros, que serían seis.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 11.00.57

Este macabro hallazgo fue en una vivienda particular ubicada por calle Granaderos en Pocito. Se desconoce cómo se llamaba la persona que perdió la vida. También se hizo presente en el lugar personal de UFI Delitos Especiales.

En desarrollo.-

