Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto

Un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes en Pocito terminó con un conductor hospitalizado y una causa judicial en marcha, luego de que la Policía encontrara un revólver dentro del vehículo volcado.
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El siniestro ocurrió durante la noche del viernes en calle 8, al oeste de Lemos. Tras el accidente, la Policía halló un arma de fuego dentro del vehículo y se inició una causa por tenencia ilegal.
Un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes en Pocito terminó con un conductor hospitalizado y una causa judicial en marcha, luego de que la Policía encontrara un revólver dentro del vehículo volcado.
El episodio se registró en calle 8, al oeste de Lemos, cuando un auto perdió el control y terminó dentro de un zanjón ubicado al costado norte de la calzada. Tras el impacto, personal policial y de emergencias se hizo presente en el lugar para asistir al conductor.
El hombre fue identificado como Paez Aldeco, de 36 años, quien presentaba distintos dolores producto del vuelco. Debido a su estado, fue trasladado para su atención al Hospital Guillermo Rawson.
Mientras realizaban las actuaciones correspondientes, efectivos de la Comisaría 7° inspeccionaron el interior del vehículo y encontraron un revólver calibre 22 corto, marca Pasper.
Ante el hallazgo del arma, se dio intervención a la fiscalía de flagrancia. El ayudante fiscal Marcelo Bustos dispuso el inicio de una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego, por lo que se procedió al secuestro del revólver y a la apertura de una investigación.