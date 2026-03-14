Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto

Un siniestro vial ocurrido durante la noche del viernes en Pocito terminó con un conductor hospitalizado y una causa judicial en marcha, luego de que la Policía encontrara un revólver dentro del vehículo volcado.

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El episodio se registró en calle 8, al oeste de Lemos, cuando un auto perdió el control y terminó dentro de un zanjón ubicado al costado norte de la calzada. Tras el impacto, personal policial y de emergencias se hizo presente en el lugar para asistir al conductor.

El hombre fue identificado como Paez Aldeco, de 36 años, quien presentaba distintos dolores producto del vuelco. Debido a su estado, fue trasladado para su atención al Hospital Guillermo Rawson.

Mientras realizaban las actuaciones correspondientes, efectivos de la Comisaría 7° inspeccionaron el interior del vehículo y encontraron un revólver calibre 22 corto, marca Pasper.

Ante el hallazgo del arma, se dio intervención a la fiscalía de flagrancia. El ayudante fiscal Marcelo Bustos dispuso el inicio de una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego, por lo que se procedió al secuestro del revólver y a la apertura de una investigación.