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Pocito

Tras el hallazgo de dos menores solos en Pocito, se presentaron sus padres: dónde estaban

Uno de ellos fue encontrado caminando por la calle, mientras que su hermano estaba en su casa. La Justicia analiza la situación familiar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hecho que encendió las alertas en Pocito durante la mañana comenzó a aclararse cuando los padres de los dos menores involucrados se acercaron por sus propios medios ante las autoridades.

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Según detallaron fuentes judiciales, se activaron los mecanismos de protección correspondientes y se logró determinar que los adultos no se encontraban en la vivienda porque estaban cumpliendo con su jornada laboral. Tras su presentación, los niños quedaron nuevamente bajo su cuidado.

La situación salió a la luz cuando un trabajador de recolección de residuos advirtió la presencia de un pequeño de apenas 3 años que caminaba solo por una zona del departamento. Ante esto, decidió asistirlo y dar aviso inmediato a la Policía.

Con la intervención de los efectivos, se puso al menor a resguardo y se iniciaron tareas para ubicar su domicilio. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a otro niño, de 10 años, que también permanecía sin la compañía de un adulto, lo que incrementó la preocupación inicial.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, ambos hermanos habían quedado dentro de la vivienda durante ese lapso. Si bien ya fueron restituidos a su familia, la situación continúa siendo analizada por organismos especializados, que deberán evaluar el contexto en el que viven y si corresponde adoptar algún tipo de medida.

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