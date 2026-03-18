Alerta en Pocito: encontraron a un nene de 3 años en la calle y a su hermano de 10 solo en su casa. Imagen ilustrativa

En la mañana de este miércoles, un recolector de residuos de Pocito se topó con una imagen estremecedora: un pequeño de 3 años caminando sin compañía alguna. La Policía tomó intervención de inmediato e inició la búsqueda de los adultos a cargo; cuando los efectivos llegaron a la vivienda, encontraron al hermano de 10 años, quien también se encontraba por su cuenta.

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Fuentes calificadas dijeron a Tiempo de San Juan que están a la espera de que aparezcan los padres de los niños. De igual manera, explicaron que los infantes ya estaban siendo contenidos por personal del 102, Asesoría de Menores, Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía y miembros de la UFI Genérica, causa que quedó en manos del fiscal Adrián Riveros.

El empleado municipal estaba trabajando en el Barrio Pocito, ubicado en inmediaciones de calle 11 y 21 de Febrero, cuando alrededor de las 9:30 horas se encontró con el nene de 3 años caminando en solitario por la vía pública.

El operario llamó de inmediato a la Policía y el personal comenzó a trabajar en el suceso. Se le dio contención al chico tras trasladarlo a la comisaría. Luego, los uniformados se dirigieron a la casa donde viviría el menor (que queda ubicada a unos 300 metros de donde lo hallaron) y en el interior estaba el hermano de 10 años.

Este último comentó que estaban solos, que no sabía a qué hora iba a volver su mamá y que podría ser sobre el mediodía. Ante la gravedad del cuadro, este chico también fue abordado por los especialistas.

El caso está en pleno proceso de investigación. Se han tomados diferentes medidas al respecto para dar con los responsables legales de los menores.