Aballay abrió las sesiones en Pocito con obras, deporte y un sistema público-privado para empleo local

En la apertura de las Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, el intendente Fabián Aballay repasó los logros del año pasado y puso sobre la mesa los planes de este año, con eje en obras, deporte y desarrollo social.

Entre los anuncios, se destacaron playones polideportivos, mejoras en veredas y plazas, iluminación LED en calles estratégicas y la remodelación del Parque Industrial. Además, se proyecta la puesta en valor del Parador Aberastain y del monolito histórico de avenida Aberastain y calle 17, y la implementación del Plan de Ordenamiento Vehicular en el casco histórico.

Pero la gran novedad para 2026 es la creación de la Mesa de Responsabilidad Social Empresaria Municipal, un espacio de participación público-privada que buscará identificar necesidades laborales, coordinar entrenamientos y generar empleo local. Según Aballay, se trata de poner en contacto empresas, Estado y vecinos para que el crecimiento llegue a la gente y no quede solo en papeles.

“El objetivo es simple: que las obras, el deporte y el desarrollo social tengan un impacto real en la vida de los vecinos, y que la Mesa funcione como un puente entre quienes producen y quienes necesitan oportunidades” señaló el intendente. “El objetivo es simple: que las obras, el deporte y el desarrollo social tengan un impacto real en la vida de los vecinos, y que la Mesa funcione como un puente entre quienes producen y quienes necesitan oportunidades” señaló el intendente.

En materia social, el intendente también destacó la continuidad de programas como “Un Espacio para Crecer”, que acompaña a más de 300 chicos, y el Programa de Bienestar Emocional, que trabaja con jóvenes en temas como ansiedad, vínculos sanos y orientación vocacional.