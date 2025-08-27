Accidente en Rawson: mientras dos heridos aún siguen en terapia, la beba y su madre fueron dadas de alta

Luego del grave accidente ocurrido en Rawson el pasado martes, en la intersección de Chacabuco y Salvador María del Carril, sólo dos de los ocupantes del Renault Symbol continúan internados, mientras que el resto de la familia fue dada de alta.

Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el conductor del vehículo , que había sido trasladado de urgencia al Hospital Rawson, se encuentra estable y lúcido en Terapia Intensiva , con diagnóstico de neumotórax y buena evolución clínica .

Por su parte, la bebé de siete meses, que había sufrido traumatismos de cráneo y abdomen, continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, también en estado estable.

En tanto, la mamá de la bebé y una niña de 10 años, quienes también viajaban en el auto al momento del siniestro, ya fueron dadas de alta, tras ser evaluadas y mantenerse fuera de peligro.

El choque involucró a una Toyota Hilux y al Renault Symbol donde viajaba esta familia. Por causas que aún se investigan, los vehículos impactaron fuertemente en la transitada esquina del departamento Rawson. El conductor de la camioneta resultó ileso.

Desde el hospital indicaron que tanto el hombre como la menor aún internados se encuentran siendo monitoreados de cerca, pero con signos positivos de recuperación.