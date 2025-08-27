miércoles 27 de agosto 2025

Sus identidades

Cuál es el estado de salud del bebé y su familia tras el violento choque que protagonizaron en Rawson

El siniestro fue entre una camioneta Toyota Hilux y un Renault Symbol. El conductor del auto terminó muy lesionado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-26 at 12.10.16
Un accidente ocurrido durante la mañana de este martes en Rawson dejó tres personas heridas, entre ellas, un bebé. 
Sobre la mecánica del siniestro se puso que la camioneta la conducía Santiago Marino (19) y circulaba por Chacabuco de Oeste a Este. Mientras que el auto lo hacía por Salvador María del Carril de Sur a Norte, este lo conducía Walter Soria.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 12.10.20

En el Renault Symbol, Soria no iba solo, sino toda su familia. Todos terminaron malheridos e internados en el Hospital Rawson. Este hombre era acompañado por Jesica Débora Jácamo (33), un niño de 10 años y una beba de 7 meses de vida.

Los Bomberos tuvieron que ayudar a esta familia, ya que el auto quedó destrozado tras el fuerte impacto.

Hasta la tarde del martes, el conductor de la camioneta estaba en calidad de arrestado y se desconoce si recuperó la libertad. Desde la Justicia dijeron que en la calle por la que circulaba el auto tenía el cartel de “PARE”, es decir, que no habría respetado la señalización.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 12.10.19

Cuál es su estado de salud

Desde la Justicia dieron a conocer el parte de las personas que resultaron heridas. El conductor del Renault Symbol presentó traumatismo cerrado de tórax, neumotórax y politraumatismos. La joven Jácamo, traumatismo encéfalo craneal, herida cortante en la cara, traumatismo facial y politraumatismos.

Con respecto a los menores, el de 10 años, traumatismo en si pierna derecha y politraumatismos. Y la beba, traumatismos encéfalo craneal, herida cortante en la cabeza y politraumatismo.

