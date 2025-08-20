Fortísimo choque en una esquina del centro: un auto y una camioneta, destrozados

A primera hora de este miércoles se produjo un violento choque en el centro sanjuanino, precisamente en la esquina de 9 de Julio y General Acha, en Capital. Los vehículos protagonistas fueron una camioneta Chevrolet S10 y un auto Peugeot 307.

Producto del siniestro, los dos vehículos terminaron destrozados. Tal fue el impacto que la camioneta terminó sobre la vereda de la estación de servicio que está en una de las esquinas.

Este choque fue en una intersección donde hay semáforos, testigos afirmaron que los semáforos estaban funcionando. Ahora hay que corroborar qué vehículo pasó en el momento que no debía, ya que este habría provocado el siniestro.

Se desconoce la cantidad de heridos y sus identidades, pero manifestaron que Emergencias se llevó a más de uno hacía el hospital para que fueran atendidos.

En el lugar estuvo presente personal de comisaría 3ra y también llegó miembros de UFI Delitos Especiales, quien se hará cargo de la investigación.