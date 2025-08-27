Piden cadenas de oración por la bebé que terminó herida tras un violento choque en Rawson

En las redes sociales se unen en un pedido desesperado de cadenas de oración por la pequeña Nahir Núñez Jácamo , la bebé de siete meses que resultó gravemente herida tras un violento choque ocurrido este martes al mediodía en Rawson .

"Necesitamos de su ayuda para pedir cadena de oración por la pequeña Nahir Núñez Jácamo que sufrió un accidente y está en terapia. Necesitamos de todas sus oraciones para que esta princesa salga bien y tenga muy pronta recuperación", manifiesta un flyer que circula en las redes.

image

El choque se produjo en la esquina de Salvador María del Carril y Chacabuco, cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por Santiago Marino (19), impactó contra un Renault Symbol manejado por Walter Soria. En este último vehículo viajaba toda su familia: Jesica Débora Jácamo (33), un niño de 10 años y la pequeña Aila. El auto terminó destrozado y todos sus ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson con distintas lesiones.

El parte médico reveló que la bebé sufrió traumatismo encéfalo craneal, una herida cortante en la cabeza y politraumatismos. Su estado generó una fuerte cadena de oración en redes sociales, donde familiares y allegados piden rezar por su pronta recuperación.

En tanto, Soria permanece internado con traumatismo cerrado de tórax, neumotórax y politraumatismos; la mujer resultó con traumatismo encéfalo craneal y lesiones en el rostro; y el niño de 10 años presentó traumatismo en la pierna derecha y politraumatismos.

Por su parte, el conductor de la camioneta quedó detenido en un primer momento, ya que según la investigación preliminar, el Renault Symbol habría cruzado sin respetar la señal de “PARE” ubicada en la intersección. La Justicia continúa analizando responsabilidades en este siniestro que conmocionó a toda la provincia.