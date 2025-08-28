Orgullosamente "sanjuañeeeno": un pequeño causó ternura en las redes con su tonada

Un video casero, cargado de ternura y orgullo provincial, se volvió viral en cuestión de horas en TikTok. La protagonista es una madre riojana, Belén Calligaro, quien intentó presentar a su hijo como “riojano”, pero el pequeño no dudó en corregirla con una firmeza ingenua y adorable: “yo no soy riojano”.

Sorprendida, la joven le repreguntó: “¿y qué sos?”. La respuesta del niño fue inmediata y con la inocencia de quien habla desde el corazón: “yo soy sanjuanino”. La escena, lejos de terminar ahí, tuvo un cierre que hizo estallar las redes. Cuando su madre insistió con otra pregunta -“¿y cómo dicen?”-, el pequeño, con la tonada marcada que caracteriza al habla local, respondió orgulloso: “neeeeño”.

Orgullosamente "sanjuañeeeno": el pequeño que causó ternura con su tonada



Video gentileza: TikTok Belén Calligaro pic.twitter.com/pCTRew6pgf — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 28, 2025

La breve conversación no tardó en generar sonrisas y emoción entre los usuarios. En pocas horas, el video superó los 13 mil “me gusta”, reflejando cómo un simple gesto infantil puede convertirse en una reivindicación afectuosa de la identidad sanjuanina.

Los comentarios no se hicieron esperar. Entre los más destacados, se leyeron frases como: “Aguante San Juan, neñooo” y “Jajaa qué grandes los sanjuaninos. Saludos desde San Juan”.