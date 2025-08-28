jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Orgullosamente "sanjuañeeeno": un pequeño causó ternura en las redes con su tonada

Con apenas unas palabras, un niño defendió con ternura su identidad sanjuanina en un video que superó las 13 mil reacciones en TikTok y despertó el orgullo local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
niño sanjuanino

Un video casero, cargado de ternura y orgullo provincial, se volvió viral en cuestión de horas en TikTok. La protagonista es una madre riojana, Belén Calligaro, quien intentó presentar a su hijo como “riojano”, pero el pequeño no dudó en corregirla con una firmeza ingenua y adorable: “yo no soy riojano”.

Lee además
La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril. 
Paritarias

UDAP rechazó la oferta salarial y las negociaciones continúan este viernes
asi comenzo la reconstruccion en dos hogares, tras el voraz incendio en el asentamiento san cayetano
Volver a empezar

Así comenzó la reconstrucción en dos hogares, tras el voraz incendio en el asentamiento San Cayetano

Sorprendida, la joven le repreguntó: “¿y qué sos?”. La respuesta del niño fue inmediata y con la inocencia de quien habla desde el corazón: “yo soy sanjuanino”. La escena, lejos de terminar ahí, tuvo un cierre que hizo estallar las redes. Cuando su madre insistió con otra pregunta -“¿y cómo dicen?”-, el pequeño, con la tonada marcada que caracteriza al habla local, respondió orgulloso: “neeeeño”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961167358745264449&partner=&hide_thread=false

La breve conversación no tardó en generar sonrisas y emoción entre los usuarios. En pocas horas, el video superó los 13 mil “me gusta”, reflejando cómo un simple gesto infantil puede convertirse en una reivindicación afectuosa de la identidad sanjuanina.

Los comentarios no se hicieron esperar. Entre los más destacados, se leyeron frases como: “Aguante San Juan, neñooo” y “Jajaa qué grandes los sanjuaninos. Saludos desde San Juan”.

Temas
Seguí leyendo

Revivirán uno de los árboles más simbólicos de la historia sanjuanina

En la previa al sorteo del IPV, una ola de sanjuaninos copó el Centro Cívico: ya fueron más de 3.000 personas

Atención gastronómicos, música y sponsors: se abre la convocatoria para la Fiesta Nacional del Sol

Se lanza la convocatoria para "Emprendedora del Sol 2025": cómo hay que anotarse y los requisitos

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"

¿Quién paga en la primera cita? Los sanjuaninos opinaron sobre la polémica

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Con foco en las raíces

La Fiesta Nacional del Sol 2025 ya tiene tema: "San Juan, mi tierra querida"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

San Martín visitará a River.  video
¿Se repetirá?

A una década del batacazo: el gol que enmudeció el Monumental y puso en problemas al River copero de Gallardo

Por Giulia Lux
Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy
En busca del Fiscal General

Quién es quién en el Consejo de la Magistratura, el órgano que terna al sucesor de Jimmy

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

La última reunión de paritarias docentes en San Juan se dio a fines de abril. 
Paritarias

UDAP rechazó la oferta salarial y las negociaciones continúan este viernes

El 30 de junio de 2017, Alejandro Ripani inauguró junto a Sergio Uñac la fábrica bajo la firma Tía Maruca.
Alivio en Albardón

Llegan los cambios en Dilexis: tras el cimbronazo, centralizan "gran parte de la producción en San Juan" con un importante anuncio