Terrible choque entre un tren y un camión en el ingreso de Media Agua

Un violento siniestro vial se registró pasada la 1 de la madrugada de este jueves en Sarmiento . La colisión fue entre un camión y un tren y ocurrió a metros de la intersección de las rutas 40 y 153, en el ingreso a Media Agua .

El camión transitaba por Ruta 40 fue embestido por un tren que circulaba en sentido Oeste a Este. La fuerza del choque provocó importantes daños materiales.

A pesar del fuerte impacto, no se reportaron heridos de gravedad tras el accidente.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 8ª. Por este hecho, cortaron la circulación por la zona.