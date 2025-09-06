Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

A primera hora de este sábado se produjo un impactante choque en la esquina de Ramón Franco y calle 5. Un auto Volkswagen Suran –donde iban dos jóvenes- pasaron de largo y terminaron casi adentro de una casa.

En el Villicum Dolor por la docente jubilada que murió en el choque de Ruta 40

El auto era manejado por Ezequiel Díaz, de 21 años, y lo acompañaba su amigo Francisco Muñóz, de 23 años. Los investigadores expresaron que el auto circulaba por Ramón Franco de Sur a Norte y en calla 5, el automovilista no frenó y pasó de largo chocando con el guardarraíl y volcó en el canal.

WhatsApp Image 2025-09-06 at 10.53.05 (1)

Afortunadamente, esta contención paró el vehículo porque si no pasaba hacia la vivienda que está ubicada en la vereda norte de calle 5.

En el lugar estuvo presente la ambulancia y el acompañante dijo tener mucho dolor en la zona lumbar y tenía cortes. Por precaución fue enviado al Hospital Rawson. El conductor está bien. El hecho está siendo investigado por el ayudante fiscal César Recio de UFI Delitos Especiales, unidad fiscal a cargo de Adolfo Díaz.