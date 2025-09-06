sábado 6 de septiembre 2025

Operativo

Cuatro personas detenidas en Mendoza por drogas que tenían como destino San Juan

El operativo se llevó a cabo en horas de la madrugada y los sujetos fueron detenidos en Jocolí, cuando se encontraban rumbo a San Juan. Los detectaron con casi tres kilos de cocaína.

Por Mariela Pérez
image

Un nuevo secuestro de drogas se dio en el marco de la lucha contra el narcotráfico que viene llevando adelante las fuerzas de seguridad en todo el país. Esta vez, se trató de un cargamento de casi tres kilos de cocaína que estaban trasladando desde Mendoza a San Juan. Por el hecho, cuatro sujetos fueron detenidos, quedando a disposición judicial.

El hallazgo y secuestro se dio en horas de la madruga, en un operativo en conjunto realizado por la Policía de Investigaciones de Mendoza, junto con la Fiscalía Federal de esa provincia, en la Ruta Nacional 40, a la altura de Jocolí, Lavalle. La intervención permitió detener a cuatro personas y confiscar dinero y celulares que serán claves para avanzar en la causa.

image

El procedimiento forma parte del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, un esquema de trabajo conjunto entre Mendoza, San Juan y San Luis que busca unificar recursos, tecnología e inteligencia para combatir delitos complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia transfronteriza.

Este acuerdo —firmado en mayo de 2024 en el Arco Desaguadero por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Claudio Poggi— se traduce en controles más rigurosos en pasos estratégicos, interoperabilidad de cámaras lectoras de patentes e integración de bases de datos que permiten anticipar movimientos criminales.

image

En este caso, la investigación comenzó en Guaymallén, donde se detectó la circulación de dos vehículos sospechosos —un Renault Logan y un Fiat Cronos— que luego fueron interceptados en Lavalle. Durante la requisa se secuestraron 2.722 gramos de cocaína compactada en tres ladrillos, además de $130.000 en efectivo, tres teléfonos celulares y los vehículos utilizados en la maniobra.

image

Los cuatro detenidos —dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad— quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Desde la Secretaría de Seguridad de San Juan, se destaca que este procedimiento refuerza la importancia de la cooperación interprovincial: los delitos vinculados al narcotráfico exceden las fronteras locales y solo pueden enfrentarse con un esquema regional coordinado.

