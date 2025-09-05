Un caucetero fue detenido tras ser acusado de abusar de su hijastra durante tres años

Hacía tres años que vivía esa verdadera pesadilla, pero jamás se lo contó a alguien. Recién esta semana, después de que su padrastro abandonó su casa en Caucete, perdió el miedo y se lo contó a su madre. Ahí le reveló que ese hombre la sometió a tratos humillantes y la violo en varias ocasiones.

Delitos contra menores Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

Todo esto salió a luz el jueves último y la mamá de la adolescente de 14 años radicó la denuncia en la UFI ANIVI. Y con la misma urgencia se actuó. Ese día, una comisión policial detuvo al changarín de 37 años en la casa de su madre en Caucete y lo puso a disposición de la Justicia.

image En primera plano, la ayudante Maira Elías de la Defensoría Oficial N°3. Más atrás, la ayudante fiscal María Victoria Ruiz y el asistente Nicolas Lozano, de la UFI ANIVI.

El hombre afronta graves imputaciones y este viernes fue llevado a Tribunales a la audiencia de formalización ante el juez Federico Rodríguez. La ayudante fiscal María Victoria Ruíz, el asistente Nicolás Lozano y la fiscal Valentina Bucciarelli expusieron los cargos en su contra y, en principio, le atribuyeron los posibles delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y con abuso sexual con acceso carnal, ambos hechos agravados por la convivencia y la guarda.

La fiscalía señaló que, según la madre, rompió relaciones con el sospechoso esta última semana a raíz de los constantes conflictos de pareja. Después de esto se sentó a hablar con su hija adolescente y ahí ésta la sorprendió con una aterradora revelación. La jovencita la contó que su expareja abusaba de ella mediante manoseos y otros humillantes ultrajes. También le dijo que esto sucedía de que tenía 11 años y se extendió en el tiempo.

image La audiencia fue presidida por el juez de garantías Federica Rodríguez.

El juez Rodríguez hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de 6 meses, mientras que dictó la prisión preventiva del sospechoso por 1 mes en una comisaría de Caucete. Por otra parte, autorizó a que en los próximos días se le tome testimonio a la presunta víctima en Cámara Gesell.