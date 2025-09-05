sábado 6 de septiembre 2025

Delitos sexuales

Un caucetero fue detenido tras ser acusado de abusar de su hijastra durante tres años

Fue denunciado el jueves último y ese mismo día lo llevaron preso. Este viernes le dictaron la prisión preventiva mientras es investigado por los abusos sexuales contra la adolescente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
No se identifica al sospechoso para resguardar a la presunta víctima.

Hacía tres años que vivía esa verdadera pesadilla, pero jamás se lo contó a alguien. Recién esta semana, después de que su padrastro abandonó su casa en Caucete, perdió el miedo y se lo contó a su madre. Ahí le reveló que ese hombre la sometió a tratos humillantes y la violo en varias ocasiones.

Todo esto salió a luz el jueves último y la mamá de la adolescente de 14 años radicó la denuncia en la UFI ANIVI. Y con la misma urgencia se actuó. Ese día, una comisión policial detuvo al changarín de 37 años en la casa de su madre en Caucete y lo puso a disposición de la Justicia.

image
En primera plano, la ayudante Maira Elías de la Defensoría Oficial N°3. Más atrás, la ayudante fiscal María Victoria Ruiz y el asistente Nicolas Lozano, de la UFI ANIVI.

En primera plano, la ayudante Maira Elías de la Defensoría Oficial N°3. Más atrás, la ayudante fiscal María Victoria Ruiz y el asistente Nicolas Lozano, de la UFI ANIVI.

El hombre afronta graves imputaciones y este viernes fue llevado a Tribunales a la audiencia de formalización ante el juez Federico Rodríguez. La ayudante fiscal María Victoria Ruíz, el asistente Nicolás Lozano y la fiscal Valentina Bucciarelli expusieron los cargos en su contra y, en principio, le atribuyeron los posibles delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y con abuso sexual con acceso carnal, ambos hechos agravados por la convivencia y la guarda.

La fiscalía señaló que, según la madre, rompió relaciones con el sospechoso esta última semana a raíz de los constantes conflictos de pareja. Después de esto se sentó a hablar con su hija adolescente y ahí ésta la sorprendió con una aterradora revelación. La jovencita la contó que su expareja abusaba de ella mediante manoseos y otros humillantes ultrajes. También le dijo que esto sucedía de que tenía 11 años y se extendió en el tiempo.

image
La audiencia fue presidida por el juez de garantías Federica Rodríguez.

La audiencia fue presidida por el juez de garantías Federica Rodríguez.

El juez Rodríguez hizo lugar al pedido fiscal y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de 6 meses, mientras que dictó la prisión preventiva del sospechoso por 1 mes en una comisaría de Caucete. Por otra parte, autorizó a que en los próximos días se le tome testimonio a la presunta víctima en Cámara Gesell.

Temas
