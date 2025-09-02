martes 2 de septiembre 2025

Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

El hombre tiene 55 años y es un administrativo de una empresa de medios de comunicación. Lo detuvieron el jueves pasado y le imputaron graves delitos sexuales en perjuicio de una nena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un empleado administrativo de un conocido multimedio local fue detenido por los supuestos abusos sexuales contra una niña que supo ser su hijastra. Un juez le dictó la prisión preventiva en razón a los graves delitos que le atribuyen en perjuicio de esa nena de 12 años y actualmente se encuentra preso en una sede policial.

Su nombre no se divulga para preservar a la presunta víctima. Fuentes judiciales sólo lo identificaron con las iniciales J.O.A., de 55 años y con domicilio en Rivadavia. Esta persona fue detenida el jueves de la semana pasada por pedido de la fiscal Valentina Bucareli, de la UFI ANIVI, y con el aval de la jueza de garantías Celia Maldonado.

El viernes último, el sospechoso fue llevado a Tribunales y junto a su defensor, el abogado Darío Amaya, escucharon la denuncia que existe en su contra y los presuntos delitos que le atribuyen: abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante.

Los presuntos abusos sexuales se habrían cometido durante cerca de dos años en las viviendas que compartió el ahora imputado con su expareja.

La denuncia la hizo su expareja, y madre de la niña, el miércoles último. Todo surgió a partir de los dichos de su hija, de 12 años, quien le confió el drama que vivía de hace casi 2 años. La pequeña le contó que, en ocasiones en que se quedaba con su padrastro, éste le daba besos y la manoseaba. También le reveló que cometió otras aberraciones sexuales contra ella y que fueron varias veces, según la denuncia. Estos hechos habrían ocurrido en una casa de Rivadavia y en otra de Chimbas.

Dada la gravedad de los hechos, la fiscal pidió la prisión preventiva. Y pese a la oposición de la defensa, la jueza Maldonado dio por habilitada la investigación penal preparatoria y dispuso que el sospechoso continúe detenido por el plazo de 15 días en una comisaría. Hasta tanto, este lunes tomaron declaración a la nena a través de Cámara Gesell. No se conoció el resultado de esta medida de prueba, pero es clave y de eso depende ahora el futuro del empleado administrativo.

