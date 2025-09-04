Rescatan a un majestuoso cóndor que estaba perdido en Las Chacritas

Un cóndor andino fue hallado y rescatado en medio de un loteo en Las Chacritas, en 9 de Julio.

Una escena poco común sorprendió a los vecinos del Loteo Municipal Las Chacritas, en el 9 de Julio: un cóndor andino, que se encontraba fuera de su hábitat natural, fue hallado en la zona. La rápida intervención de la Policía y especialistas permitió su rescate y posterior traslado al Parque Faunístico.

Durante la jornada del miércoles, personal policial localizó un ejemplar de cóndor andino en una zona urbana del Loteo Municipal Las Chacritas, generando preocupación por el bienestar del ave, que se encontraba desorientada y alejada de su entorno natural.

image

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Ecológica, que acudió al lugar junto con la bióloga Yesica Díaz. Tras una evaluación del estado del animal, se procedió a su traslado con todas las medidas de seguridad y protocolos necesarios al Parque Faunístico, en Rivadavia, donde será atendido y monitoreado.

image

El cóndor andino es considerado el ave voladora más grande del planeta por su envergadura (que puede superar los 3 metros) y su peso, que ronda los 15 kilogramos. Es todo el país en general y en San Juan, en particular, está protegido por leyes ambientales debido a su importancia ecológica y cultural.

Ahora, los especialistas trabajarán para garantizar la salud del ave y buscar su futura reinserción en su hábitat natural.