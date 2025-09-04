jueves 4 de septiembre 2025

Sorpresa

Rescatan a un majestuoso cóndor que estaba perdido en Las Chacritas

El ave fue hallada en el Loteo Municipal de 9 de Julio. Intervinieron la Policía Ecológica y una bióloga especialista para su rescate y traslado seguro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un cóndor andino fue hallado y rescatado en medio de un loteo en Las Chacritas, en 9 de Julio.

Una escena poco común sorprendió a los vecinos del Loteo Municipal Las Chacritas, en el 9 de Julio: un cóndor andino, que se encontraba fuera de su hábitat natural, fue hallado en la zona. La rápida intervención de la Policía y especialistas permitió su rescate y posterior traslado al Parque Faunístico.

A modo de prevención, la Secretaría de Ambiente reforzó los operativos de capacitación y esterilización en Calingasta tras las denuncias de vecinos por la presencia de jaurías peligrosas.
La medida que tomó Ambiente ante las denuncias por jaurías que matan animales en Calingasta
ambiente abrio la convocatoria del programa de forestacion para instituciones sociales
Ambiente abrió la convocatoria del Programa de Forestación para instituciones sociales

Durante la jornada del miércoles, personal policial localizó un ejemplar de cóndor andino en una zona urbana del Loteo Municipal Las Chacritas, generando preocupación por el bienestar del ave, que se encontraba desorientada y alejada de su entorno natural.

image

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Ecológica, que acudió al lugar junto con la bióloga Yesica Díaz. Tras una evaluación del estado del animal, se procedió a su traslado con todas las medidas de seguridad y protocolos necesarios al Parque Faunístico, en Rivadavia, donde será atendido y monitoreado.

image

El cóndor andino es considerado el ave voladora más grande del planeta por su envergadura (que puede superar los 3 metros) y su peso, que ronda los 15 kilogramos. Es todo el país en general y en San Juan, en particular, está protegido por leyes ambientales debido a su importancia ecológica y cultural.

Ahora, los especialistas trabajarán para garantizar la salud del ave y buscar su futura reinserción en su hábitat natural.

