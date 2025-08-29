Caucete: una nena de 4 años le dio toda la confianza a un hombre que consideraba un abuelo y éste abusó de ella

Durante dos semanas se llevó a cabo el juicio contra un hombre, oriundo de Caucete, acusado de abusar a la nieta de su pareja (era su abuelastro) de cuatro años. Este jueves se llevaron a cabo los alegatos, donde la fiscalía solicitó la pena de 6 años de prisión para sujeto. La defensa, por su cuenta, pidió la absolución.

Trabajo policial Encuentran una computadora que había sido robada de un centro de rehabilitación en Caucete

Operativo Marihuana, 137 aves, reptiles y un arma: lo que encontró la Policía en Caucete y 25 de Mayo

Se esperaba que la sentencia se iba a pasar para otra jornada, pero finalmente el juez Javier Figuerola dio a conocer su resultado. Lo sentenció a 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple, tres hechos.

Según el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal Ingrid Schott de UFI ANIVI, este hombre estaba acusado de abusar de su nietastra de 4 años.

A estos ultrajes los realizó en diferentes oportunidades y todas ocurrieron en la casa del ahora condenado. Estos abusos eran manoseos en sus partes íntimas. El imputado era padrastro del padre de la víctima, pero la niña lo consideraba un abuelo.

No se sabe la fecha exacta, pero con lo que pudo decir la menor se comprobó que los hechos ocurrieron durante la tarde y las noches.