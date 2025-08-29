El edil converso: entró al Concejo con Juntos por el Cambio y ahora va al PJ

Franco Barrionuevo se convirtió en concejal de 9 de Julio de la mano de la candidatura de Emely Núñez, hija del exintendente y actual diputado provincial, Gustavo Núñez, quien forma parte del oficialismo provincial. Al principio, el edil trabajaba normalmente junto con sus compañeros de Juntos por el Cambio, Belén Lencina y Daniel Bazán, pero decidió romper con el bloque en septiembre del 2024 y a trabajar, supuestamente, de manera independiente. Sin embargo, este jueves 28 de agosto, se lo vio en la sede del Partido Justicialista, durante el lanzamiento de la campaña para las elecciones del 26 de octubre.

Mano dura Tras la ola de amenazas de bomba en San Juan, buscan castigos en la Justicia Civil para adultos y reeducación para menores

Barrionuevo se alejó bloque luego de plantear que no estaba de acuerdo con la forma de trabajar de los máximos exponentes de la oposición al intendente peronista Daniel Banega, es decir, los Núñez. Además, decidió apartarse de sus compañeros porque entendía que no había una metodología de trabajo para presentar proyectos y tratarlos.

En medio de todo esto, el dirigente empezó a "hacer la suya". Sorteos, recorridos, actividades de verano... y la última tuvo lugar a comienzo de este año: abrió una especie de escuelita en la cual se brindan clases de apoyo absolutamente gratuitas para chicos de todas las edades. Según indicó él mismo, el financiamiento era solamente suyo.

Esta manera de trabajo independiente se habría transformado en apoyo al peronismo. Es que el candidato estuvo presente en el lanzamiento de las candidaturas de Cristian Andino, Romina Rosas, Fabián Gramajo y compañía. De estar en la vereda de enfrente a Banega a compartir el mismo espacio. ¿Oficializará su traspaso?