viernes 29 de agosto 2025

Emergencia

Dramático incendio en Caucete: una mujer ciega fue rescatada por la Policía

Ocurrió en el paraje Las Talas. Rosalba Beatriz Olmos, de 55 años, quedó atrapada dentro de su vivienda y fue salvada en un operativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza: Infocaucete.&nbsp;

Gentileza: Infocaucete. 

Un grave incendio se desató en una vivienda de material crudo ubicada en Las Talas, Caucete, y estuvo a punto de terminar en tragedia. En el interior se encontraba Rosalba Beatriz Olmos, de 55 años, quien padece dificultades motrices y ceguera, lo que le impidió escapar por sus propios medios.

Según informó Infocaucete, el hecho fue advertido por un familiar que dio aviso de inmediato a la Policía. Al lugar llegaron efectivos de la División Rural, Bomberos y el Comando Radioeléctrico Este, quienes encontraron a la mujer atrapada entre el humo y las llamas.

En una arriesgada maniobra, los policías ingresaron por una ventana junto a un familiar y lograron sacar a Rosalba con vida, aunque con quemaduras en el cabello y parte de la cabeza. Posteriormente, Bomberos sofocaron el fuego y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar.

image

El operativo estuvo encabezado por el Comisario Mario Domínguez, junto al Cabo 1° Leonardo Moyano, la Cabo Soledad Algañaraz y el Agente Héctor Guayana, quienes fueron reconocidos por su valentía.

Vecinos de la zona calificaron el hecho como “un milagro” y destacaron el compromiso de los efectivos que pusieron en riesgo su propia integridad para salvarle la vida a la mujer.

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

Este jueves trabajaban para preparar el cantero en el que será plantado el nuevo aromo negro que reemplazará a aquel bajo el cual leía Domingo Faustino Sarmiento.
En plena Capital

Revivirán uno de los árboles más simbólicos de la historia sanjuanina

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Del Carmen, una de las zonas con oro y plata en Iglesia. 
Áreas mineras

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

La amenaza de bomba en el Hospital Rawson generó un fuerte impacto en turnos programados y hasta cirugías. Fue en junio y responsabilizaron a una bioquímica que trabaja en el nosocomio.
Mano dura

Tras la ola de amenazas de bomba en San Juan, buscan castigos en la Justicia Civil para adultos y reeducación para menores

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan
Tiempo paranormal

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

Difundieron ciertas pautas a tener en cuenta por los sanjuaninos en el marco de las auditorías de las pensiones por discapacidad.
Para tener en cuenta

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos