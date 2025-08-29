Dramático incendio en Caucete: una mujer ciega fue rescatada por la Policía

Un grave incendio se desató en una vivienda de material crudo ubicada en Las Talas, Caucete, y estuvo a punto de terminar en tragedia. En el interior se encontraba Rosalba Beatriz Olmos, de 55 años, quien padece dificultades motrices y ceguera, lo que le impidió escapar por sus propios medios.

Según informó Infocaucete, el hecho fue advertido por un familiar que dio aviso de inmediato a la Policía. Al lugar llegaron efectivos de la División Rural, Bomberos y el Comando Radioeléctrico Este, quienes encontraron a la mujer atrapada entre el humo y las llamas.

En una arriesgada maniobra, los policías ingresaron por una ventana junto a un familiar y lograron sacar a Rosalba con vida, aunque con quemaduras en el cabello y parte de la cabeza. Posteriormente, Bomberos sofocaron el fuego y la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar.

El operativo estuvo encabezado por el Comisario Mario Domínguez, junto al Cabo 1° Leonardo Moyano, la Cabo Soledad Algañaraz y el Agente Héctor Guayana, quienes fueron reconocidos por su valentía.

Vecinos de la zona calificaron el hecho como “un milagro” y destacaron el compromiso de los efectivos que pusieron en riesgo su propia integridad para salvarle la vida a la mujer.