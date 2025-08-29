Intento de robo en Pocito: vecinos redujeron al sospechoso hasta la llegada de la Policía

Un intento de robo en el Barrio India Mariana, Carpintería, departamento Pocito, terminó con un hombre detenido gracias a la intervención de los vecinos. El hecho ocurrió el pasado 28 de agosto de 2025 y fue informado por la Subcomisaría Castro.

El acusado fue identificado como Fernando Emanuel González Castro, domiciliado en Villa del Mar Sur, Rawson. Según la denuncia, personal policial llegó al lugar tras una alerta emitida por el sistema Trueno Halcón.

Al arribar, los efectivos observaron que dos ciudadanos mantenían reducido a un sujeto que habría intentado ingresar a una vivienda. En el lugar se constató que una de las ventanas había sido forzada y se secuestró una hacha de mano utilizada presuntamente para violentar el acceso.

El Ayudante Fiscal Sebastián Miranda dispuso el inicio del proceso especial de Flagrancia, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia.