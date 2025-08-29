Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

En su paso por Tiempo Streaming, Gabi la Vidente habló sin rodeos sobre un tema que despierta curiosidad, miedo y superstición: la brujería en San Juan. Con un lenguaje sencillo y directo, compartió claves para entender dónde se practica, cómo se realiza y cuáles son las diferencias entre la magia negra y la blanca.

Según explicó, los rituales de brujería suelen realizarse en zonas apartadas , lejos de miradas curiosas. “En San Juan hay lugares donde se sienten esas energías”, sostuvo, haciendo referencia a descampados y rincones rurales donde se encuentran restos de velas, objetos personales y elementos rituales.

Salamancas: cuevas de pactos y reuniones secretas

Uno de los ejes de la entrevista fue el mito de las salamancas, descritas como espacios ocultos donde las brujas realizan sus ceremonias. Allí, según la vidente, “se hacen pactos, se baila y se celebran rituales bajo la influencia de energías oscuras”. Son consideradas sitios de poder donde se concentran fuerzas que, para muchos, son imposibles de explicar.

Magia blanca y magia negra: intenciones opuestas

Gabi también aclaró una distinción fundamental: la magia blanca y la magia negra.

“La magia blanca busca ayudar, sanar, proteger. Se usa para abrir caminos y traer paz”, indicó. En contraste, “la magia negra se hace con malas intenciones: para dañar, enfermar o destruir a alguien”. La diferencia no está en los elementos, sino en la finalidad con la que se realizan los rituales.

Cómo se realizan los rituales

De acuerdo a su explicación, los trabajos suelen involucrar velas, oraciones, objetos personales de la persona involucrada y, en algunos casos, animales. Cada acción tiene un significado y se hace siguiendo pasos marcados por la tradición. “No cualquiera puede hacerlo, hay que saber, porque lo que se hace mal se vuelve en contra”, advirtió la vidente.

Un mundo oculto y vigente

La charla dejó en claro que, lejos de ser un mito del pasado, la brujería sigue presente en la vida cotidiana sanjuanina. Con relatos sobre salamancas y la diferencia entre energías positivas y negativas, Gabi la Vidente puso sobre la mesa un universo paralelo que muchos prefieren ignorar, pero que otros sienten muy cerca.