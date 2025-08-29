viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

José Luis Gioja volvió al ruedo con declaraciones filosas sobre minería: responsabilizó a la política mendocina por la falta de licencia social, fulminó el RIGI y sacó chapa por su modelo de regalías en San Juan.

Por Elizabeth Pérez
Mina de oro Veladero en San Juan. La gestión de José Luis Gioja se caracterizó por un fuerte apoyo a la minería.&nbsp;&nbsp;

Mina de oro Veladero en San Juan. La gestión de José Luis Gioja se caracterizó por un fuerte apoyo a la minería.  

El exgobernador de San Juan y referente nacional del peronismo, José Luis Gioja, dejó declaraciones picantes sobre minería y gestión. En declaraciones al portal mendocino El Medio, cuestionó la falta de licencia social para desarrollar la minería en la provincia, criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y recordó cómo mejoró el esquema de regalías cuando fue gobernador.

Lee además
gioja reactivo las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de unac
La Rosca II

Gioja reactivó las redes sociales, los medios nacionales lo candidatean y hay silencio de Uñac
gioja, tras la candidatura de andino: hoy mas que nunca celebramos el armado de nuestra fuerza politica
Declaraciones

Gioja, tras la candidatura de Andino: "Hoy más que nunca celebramos el armado de nuestra fuerza política"

Mendoza y la deuda pendiente con la minería

Gioja apuntó directamente a la dirigencia mendocina por no haber sabido construir desde antes el consenso necesario para desarrollar la minería. “Yo creo que no supieron construir la licencia social en su momento. Eso se trabaja, se construye, se conversa”, dijo al destacar que tanto Mendoza como San Juan son parecidas, ya que aunque la vecina provincia tenga más agua y ríos, comparte la misma cordillera.

“En mi época, cuando algunos mendocinos no entendían, yo les decía: ‘Bueno, no hagan minería, mándenla para San Juan que nosotros los vamos a atender", agregó. Las declaraciones del sanjuanino aludieron a contrastar la falta de estrategia política mendocina con su propia gestión, durante la cual se impulsaron proyectos clave y se avanzó en el desarrollo del sector.

RIGI: “Estamos regalando todo”

Gioja fue tajante al referirse al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el Gobierno nacional: “Estoy en contra del RIGI. Con la ley de inversiones mineras, apenas ajustando algunas cosas, alcanzaba y sobraba. El RIGI le da todo a las empresas, incluso pone en riesgo la licencia social. Si faltara algún suministro -agua, por ejemplo-, el régimen prioriza a la empresa por sobre la gente. ¿Te imaginás en este desierto que falte agua y se la quede una minera?, dijo.

Además, criticó que el nuevo marco legal impone restricciones incluso para favorecer la contratación local: “No podés hacer una ley que diga que hay que darle trabajo al vecino del barrio. El RIGI te lo prohíbe. Y eso también es un error”.

Regalías: la fórmula sanjuanina

El histórico dirigente recordó que durante su gestión en San Juan se logró mejorar la recaudación por regalías mineras, haciéndola más simple y efectiva. “Fijamos que las regalías sean el 3% del valor de facturación, no de boca de mina. ¿Qué es el valor en boca de mina? Es lo que queda después de restar costos. Con nuestro esquema, se calcula directamente sobre la facturación, se pide la factura y listo. Es más práctico, más transparente y termina siendo un porcentaje mayor”.

También destacó la creación de un fondo fiduciario del 1,5% de la facturación minera, destinado exclusivamente a obras de infraestructura en las zonas productivas.

El oro durante su gestión

José Luis Gioja gobernó San Juan entre 2003 y 2015. Fue reelegido dos veces y logró reformar la Constitución Provincial mediante una consulta popular. Su gestión fue emblemática por el impulso a la minería, con el desarrollo de proyectos como Veladero, Gualcamayo y Casposo. Mirá lo que publicó El Medio aquí:

Embed - ElMediook on Instagram: "José Luis Gioja en El Medio El exgobernador de San Juan explicó cómo funciona el sistema de regalías en su provincia: el 3% se calcula sobre la facturación total de las mineras y no sobre “boca de mina”, como suele interpretarse en el debate público. Además, advirtió que Mendoza no construyó la licencia social para avanzar con la minería y cuestionó el RIGI, al que calificó como una entrega total de beneficios a las empresas, con el riesgo de profundizar el rechazo social a la actividad."
View this post on Instagram

A post shared by ElMediook (@elmediook)

Temas
Seguí leyendo

Mendoza mira de reojo a San Juan porque exporta mucho más y lidera en Cuyo

En el Gobierno de San Juan aseguran que el Gobierno de Mendoza no objeta que Pelambres busque una ruta directa sanjuanina

Mendoza, en alerta porque la minera Pelambres busca una ruta directa por San Juan esquivando esa provincia

Llegan más negocios a una calle céntrica: en un mes, alquilaron dos locales codiciados

Conmoción en Mendoza: falleció un empleado del INV en la sede del instituto

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Cámara nacional se mete a la polémica por contratos extranjeros en la minería: prioridad argentina, pero sin excesos

Los cambios en Josemaría: necesita más del doble de agua y anticipa un "impacto severo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Del Carmen, una de las zonas con oro y plata en Iglesia. 
Áreas mineras

Una socia de Barrick y una minera de Singapur compiten por dos joyas mineras en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver
En sus palabras

En el día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Te Puede Interesar

Mina de oro Veladero en San Juan. La gestión de José Luis Gioja se caracterizó por un fuerte apoyo a la minería. 
Declaraciones

Las tres definiciones políticas sobre minería de José Luis Gioja en Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Imagen ilustrativa.
Judiciales

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel
Declaraciones

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel