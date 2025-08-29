Buscan intensamente a un hombre desaparecido en San Juan

El programa San Juan Te Busca , dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, lanzó un pedido de colaboración para dar con el paradero de Rubén Víctor Guzmán , de 54 años, quien fue visto por última vez el pasado jueves.

Según informaron fuentes policiales, Guzmán mide 1,60 metros de altura, es de contextura robusta, tez trigueña y ojos pardos. Tiene el cabello corto, lacio, de color entrecano, al igual que su barba corta y despoblada. Además, posee ortodoncia en la parte superior de la dentadura.

image

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón deportivo color azul, un pullover rojo con cuello negro, remera gris con azul y zapatillas verdes.

Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la comunidad que, en caso de contar con datos sobre su paradero, se comuniquen de inmediato al 911, pudiendo realizar la denuncia de manera anónima.