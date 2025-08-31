Receta fácil de bastones de calabacín: livianos, rápidos y con mucho sabor

Livianos, sabrosos y fáciles de hacer. Te mostramos esta receta de bastones de calabacín que son la guarnición o snack perfecto para este invierno en San Juan . El calabacín se convierte en protagonista con esta receta crocante, económica y saludable que podés hacer en minutos.

Las recetas fáciles con pocos ingredientes están en auge, y los bastones de calabacín son un ejemplo perfecto. Se preparan en minutos, no necesitan freírse ni empanarse, y gracias a la cocción al horno quedan crocantes por fuera y tiernos por dentro.

Son una opción ideal como guarnición liviana, acompañamiento de carnes o incluso como snack saludable para compartir en casa.

Ingredientes para bastones de calabacín al horno

2 calabacines medianos

2 cucharadas de aceite de oliva

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta negra

Condimentos a gusto: orégano, pimentón o ajo en polvo

Con esta base simple podés sumar un toque extra con queso rallado, semillas de sésamo o hierbas frescas.

‍ Paso a paso para prepararlos

Lavar bien los calabacines y cortarlos en bastones del mismo tamaño.

Colocarlos en un bowl, añadir aceite de oliva y mezclar hasta que se impregnen bien.

Condimentar con sal, pimienta y las especias elegidas.

Distribuir los bastones en una bandeja con papel manteca, evitando encimarlos.

Hornear a 200 °C durante 20 minutos, hasta que estén dorados y crocantes.

Una comida saludable que sorprende por su sabor

Lo mejor de esta receta es que conserva el sabor natural del vegetal y evita el exceso de frituras. Además, es económica, rápida y perfecta para quienes buscan comida saludable sin complicaciones.

Se pueden disfrutar solos como snack, con una salsa ligera de yogur, o como acompañamiento en almuerzos y cenas. Los bastones de calabacín crocantes demuestran que con pocos ingredientes se pueden preparar platos ricos, nutritivos y fáciles de repetir. Una receta ideal para sumar a la cocina diaria sin perder sabor ni tiempo.